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Прямой эфир: "О развитии города Алматы в рамках Послания Главы государства"

08.12.2021, 16:20 9208

Спикеры:

Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев

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