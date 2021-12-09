Прямой эфир: "О развитии города Алматы в рамках Послания Главы государства"

Спикеры:
Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев
Спикеры:
Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев
Спикеры – директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» города Алматы Тлеухан Абилдаев, заместитель руководителя Управления общественного здоровья города Алматы Лаура Мырзагали.
Спикер – руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, заместитель руководителя Управления общественного здоровья города Алматы Светлана Султангазиева.
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