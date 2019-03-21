Казахстан сохранит миролюбивый внешнеполитический курс - МИД

Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - Министерство иностранных дел Казахстана выступило с заявлением по случаю передачи власти в республике, передает Kazakhstan Today.

Казахстан сохранит миролюбивый внешнеполитический курс, основанный на принципах многовекторности, сбалансированности и прагматизма с соблюдением всех международных обязательств. Отношения со всеми странами мирового сообщества продолжат выстраиваться на основе взаимного уважения, равноправия и учета интересов друг друга", - говорится в заявлении МИДа.

В ведомстве подчеркнули, что новый президент Республики Казахстан будет строить свою деятельность в соответствии с Конституцией и другими законами страны.

Также в МИДе отметили, что современная политическая система Казахстана обеспечивает полную преемственность власти, политического и экономического развития государства.

Будет продолжена модернизация всех сфер жизнедеятельности, направленная в первую очередь на повышение благосостояния и качества жизни граждан, усиление институтов гражданского общества на основе демократической модели развития и верховенства закона. Государство продолжит меры по улучшению инвестиционного климата в Казахстане, в том числе по защите прав и интересов иностранных бизнес партнеров", - проинформировали во внешнеполитическом ведомстве.

Также в заявлении отмечается, что стратегическое видение Нурсултана Назарбаева определило современный облик страны на мировой арене, утвердило уникальную субъектность Казахстана в системе международных отношений. Реализованные масштабные задачи и созидательные международные инициативы Назарбаева стали прочным гарантом суверенитета и территориальной целостности государства, основой для безопасного и стабильного развития нашего общества на долгосрочную историческую перспективу.

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