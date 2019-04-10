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Казахстан продолжит активное сотрудничество с ОБСЕ - Токаев

09.04.2019, 09:57 6913
Казахстан продолжит активное сотрудничество с ОБСЕ - Токаев
Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - Казахстан продолжит активное сотрудничество с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.
 

Саммит ОБСЕ в Астане в 2010 году стал заметным событием в мировой политике. Казахстан продолжит активное сотрудничество с ОБСЕ, будет способствовать укреплению ее эффективности и авторитета", - написал президент Казахстана в Twitter.

 
Напомним, накануне Токаев встретился с председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком.
 

Принял председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Словакии М. Лайчака. Обсудили вопросы обеспечения безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Отметил приверженность РК ОБСЕ, как авторитетной евразийской организации", - сообщил после встречи глава государства.

 

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