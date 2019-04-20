В Нур-Султане прошло заседание Союза музыкальных деятелей на тему досрочных выборов президента

Нур-Султан. 19 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня в зале имени Ж. Жабаева Казахского национального университета искусств прошло заседание Союза музыкальных деятелей РК на тему "Кезектен тыс сайлау - Демократиялык жолда".

Как отметила модератор мероприятия - народная артистка РК, председатель Союза музыкальных деятелей Айман Мусаходжаева, самые важные внутриполитические события последнего месяца связаны с демократическими процедурами, закрепленными в содержании Конституции Республики Казахстан и обеспечивающими преемственность государственной власти.

"Убеждена, что весь коллектив музыкальных деятелей нашего государства понимают всю важность предстоящих выборов президента Казахстана, осознают свой гражданский долг и ответственность, необходимость активного участия в осуществлении этого важнейшего политического события. 9 июня мы должны продемонстрировать свою политическую зрелость, прийти на избирательные участки и сделать свой демократический выбор, определив тем самым вектор дальнейшего развития нашей страны", - подчеркнула Айман Мусаходжаева.

Стоит отметить, что в мероприятии приняли участие видные общественные деятели и члены союза музыкальных деятелей РК.

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