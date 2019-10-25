Система Orphus

В Нур-Султане открыто новое здание посольства Беларуси

24.10.2019, 17:23 11152
Нур-Султан. 24 октября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане открыли новое здание посольства Республики Беларусь, передает Kazakhstan Today.
 
В церемонии официального открытия приняли участие заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин и представители деловых и дипломатических кругов двух стран, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.
 
Новый современный комплекс посольства Беларуси с этническим колоритом и широкими функциональными возможностями находится в динамично развивающемся районе города по адресу: улица Кошкарбаева, 9. В непосредственной близости размещены посольства других стран, конвенциональные, образовательные, культурно-досуговые учреждения, предприятия сферы услуг и питания.
 
Комплекс зданий посольства состоит из административного здания, включающего в себя зал приемов, конференц-зал, переговорные помещения, кабинеты сотрудников, библиотеку. Также тут расположен жилой дом на 10 квартир, 2 гостиничных номера, подземный паркинг и резиденция посла Республики Беларусь.
 
Посольство Беларуси расположено в "дипломатическом квартале", где уже размещаются посольства США, Республики Корея, резиденция посла России, а также ведется строительство ряда диппредставительств (КНР, ОАЭ, Саудовской Аравии, Узбекистана).
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая