В Нур-Султане открыто новое здание посольства Беларуси

Нур-Султан. 24 октября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане открыли новое здание посольства Республики Беларусь, передает Kazakhstan Today.

В церемонии официального открытия приняли участие заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин и представители деловых и дипломатических кругов двух стран, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

Новый современный комплекс посольства Беларуси с этническим колоритом и широкими функциональными возможностями находится в динамично развивающемся районе города по адресу: улица Кошкарбаева, 9. В непосредственной близости размещены посольства других стран, конвенциональные, образовательные, культурно-досуговые учреждения, предприятия сферы услуг и питания.

Комплекс зданий посольства состоит из административного здания, включающего в себя зал приемов, конференц-зал, переговорные помещения, кабинеты сотрудников, библиотеку. Также тут расположен жилой дом на 10 квартир, 2 гостиничных номера, подземный паркинг и резиденция посла Республики Беларусь.

Посольство Беларуси расположено в "дипломатическом квартале", где уже размещаются посольства США, Республики Корея, резиденция посла России, а также ведется строительство ряда диппредставительств (КНР, ОАЭ, Саудовской Аравии, Узбекистана).

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