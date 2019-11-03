В Караганде прошёл военно-патриотический форум в честь 100-летия Абдирова и Нуржанова

Караганда. 2 ноября. Kazakhstan Today - В Караганде прошёл военно-патриотический форум, посвящённый 100-летию Героев Советского Союза Нуркена Абдирова и Казбека Нуржанова, передает Kazakhstan Today.

В форуме приняли участие первый казахстанский космонавт, генерал-майор ВВС Казахстана Токтар Аубакиров, заместитель акима области Абзал Нукенов, потомки героев, а также студенты вузов и представители этнокультурных объединений. Форум был организован в рамках программы "Рухани жангыру", сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

"Родину защищает тот, кто её любит всем сердцем, знает и ценит её историю, старается принести ей пользу своим каждодневным трудом. Желаю, чтобы каждый из вас стал большой частью нашей Родины!" - сказал Абзал Нукенов, выступая перед молодыми участниками форума.

Как отметили организаторы, цель этого мероприятия - воспитать и развивать у молодых людей чувство патриотизма. Форум также завершил масштабное празднование юбилеев героев.

"Подобные форумы помогают развивать патриотизм у нашей молодёжи. Мы должны любить свою Родину. И тогда Родина обязательно будет любить нас", - обратился к собравшимся Токтар Аубакиров.

Потомки героев поблагодарили организаторов и участников форума за то, что подвиги Нуркена Абдирова и Казбека Нуржанова не забыты. В течение этого года в области прошло множество мероприятий, посвящённых юбилею.

"И мы, и будущее поколение многим обязаны нашим героям, которые отдали свою жизнь за право на мирную жизнь. Мы должны ценить и пропагандировать их подвиги, рассказывать о них своим детям и внукам", - сказал племянник Нуркена Абдирова Нурлан Байтуллин.

"Мы гордимся своим дядей, папа нам много рассказывал о нём. Он был настоящим патриотом. Я считаю, что такие форумы играют большую роль в воспитании патриотических чувств у молодёжи. Тем более этот год у нас объявлен Годом молодёжи. Спасибо всем за то, что не забывают героев и чтят их память", - отметил племянник Казбека Нуржанова Оралхан Нуржанов.

В рамках форума также была организована большая концертная программа. На сцене выступили ансамбль "Токырауын толкыны", солисты и артисты КО имени К. Байжанова, артисты театра музкомедии и студенты вузов.

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