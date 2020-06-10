Токаев обсудил с премьер-министром Ирландии перспективы развития двустороннего сотрудничества

Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, передает Kazakhstan Today.

В ходе беседы обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах. Выражена обоюдная заинтересованность в укреплении деловых связей и реализации совместных инвестиционных проектов в области сельского хозяйства, высоких технологий и инноваций", - сообщила пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев и Лео Варадкар обменялись мнениями по ряду актуальных тем международной повестки дня, включая взаимодействие Казахстана и Ирландии на площадках ООН и других многосторонних структур. В частности, подтверждена готовность к продолжению конструктивного диалога по вопросам обеспечения устойчивого развития, продвижения глобального мира и безопасности.

Отдельное внимание собеседники уделили ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции. Президент Казахстана и премьер-министр Ирландии высоко оценили комплексные меры двух стран по смягчению негативных последствий пандемии, в том числе по поддержке уязвимых слоев населения и стимулированию деловой активности в посткризисный период.

Разговор состоялся по инициативе ирландской стороны.

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