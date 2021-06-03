Глава государства наградил премьер-министра Узбекистана орденом Достык II степени

Фото пресс-службы Акорды

НУР-СУЛТАН. 2 июня - В ходе встречи с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым Касым-Жомарт Токаев дал положительную оценку нынешнему состоянию двустороннего сотрудничества, демонстрирующего высокую устойчивость в условиях текущих вызовов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По мнению президента, этому способствует активный диалог на высшем уровне, тесные контакты на уровне правительств, а также стремление сторон к укреплению многогранных связей между странами, сообщает пресс-служба Акорды.

Сотрудничество между нашими странами развивается в высшей степени успешно в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время моего визита в Узбекистан в ходе переговоров с моим уважаемым коллегой Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым. Мы уделяем первостепенное внимание развитию сотрудничества с братским соседним Узбекистаном, считаем это очень важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе. С удовлетворением хотел бы отметить наличие целого ряда совместных проектов, которые делают наше взаимодействие разнообразным, и самое главное - содержательным", - подчеркнул президент Казахстана.

Глава государства заявил, что Узбекистан сегодня добивается впечатляющих успехов во многих сферах развития, планомерно реализуя масштабные реформы. По его словам, казахстанцы искренне радуются достижениям Узбекистана - нашего стратегического партнера и союзника.

Под руководством Шавката Миромоновича Мирзиёева Узбекистан достиг значительных успехов в социально-экономическом развитии. Это не может нас не радовать, поскольку мы братские государства. Естественно, успешное развитие Узбекистана благоприятно влияет на развитие взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь, Абдулла Арипов поблагодарил за предоставленную возможность встречи и передал приветствие и самые теплые пожелания президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Благодаря регулярным и доверительным контактам между Шавкатом Миромоновичем и вами, Касым-Жомарт Кемелевич, успешно формируется позитивная динамика многогранного казахско-узбекского сотрудничества. Вами поставлена задача по доведению объема взаимной торговли до 10 миллиардов долларов в ближайшие годы. Правительства наших стран твердо нацелены на достижение этих рубежей", - сообщил Абдулла Арипов.

Глава государства отметил, что правительствам нельзя сбавлять темпов работы, важно задействовать весь имеющийся потенциал для наращивания торгово-экономических связей двух стран в постковидный период.

Касым-Жомарт Токаев напомнил о достигнутой в ходе телефонного разговора с Шавкатом Мирзиёевым договоренности об организации государственного визита руководителя Узбекистана в удобное для сторон время.

В завершение встречи президент Казахстана наградил премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова орденом Достык II степени за большой вклад в развитие казахско-узбекских отношений и укрепление уз дружбы.

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