Премьер-министры Казахстана и России обсудили сотрудничество в телефонной беседе

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НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - В ходе встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и министра обороны Китая Вэй Фэнхэ стороны выразили общую готовность активизировать двустороннее сотрудничество, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе встречи Токаев заявил, что Казахстан придает большое значение военному сотрудничеству с Китаем и надеется, что стороны укрепят сотрудничество в миротворческих операциях, совместных учениях, подготовке кадров, военной технике и других областях, информирует сайт Минобороны КНР.

Глава Минобороны Китая подчеркнул, что в текущем году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном. Он отметил, что под руководством глав двух государств двусторонние отношения сохраняют динамику активного развития и "имеют светлое будущее - хороший пример добрососедской дружбы и взаимной выгоды".

Китай решительно выступает против внешних сил, преднамеренно провоцирующих "цветную революцию" в Казахстане, и поддерживает казахстанскую сторону в принятии решительных мер по обеспечению национальной безопасности и социальной стабильности", - отметил Вэй Фэнхэ.

Он призвал проявлять бдительность в отношении вмешательства некоторых крупных держав в дела Центральной Азии с целью нарушения и подрыва региональной безопасности.

Министр обороны отметил, что его визит подтверждает, что Китай твердо поддерживает Казахстан, что "независимо от того, с какими рисками и вызовами могут столкнуться две страны, они будут совместно поддерживать региональную стабильность и продвигаться вперед в построении сообщества с общим будущим для человечества".

Он добавил, что китайские военные готовы продолжать расширять сферы сотрудничества с казахстанской стороной.



