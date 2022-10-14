Кувейт получил статус государства - члена СВМДА

Фото: Кадр из видео
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Началось выступление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на открытии VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Выражаю вам искреннюю благодарность за участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В этом году исполняется 30 лет со дня поднятия инициативы о созыве этого совета. За этот период это собрание стало платформой многостороннего сотрудничества и международным Институтом современной дипломатии", - сказал президент Казахстана, открывая мероприятие.
Он отметил, что в 1999 году совет состоял из 15 государств, сейчас их 27.
Это, по сути, говорит о том, что авторитет форума перед азиатскими странами и мировым сообществом в целом растет. Мы очень рады, что Кувейт стал членом совета и вступил в наши ряды», - отметил он.