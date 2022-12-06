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Казахстан - приоритетная для нас страна в ЦА - глава МИД Греции

05.12.2022, 14:54 4591
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Греции Николаоса Дендиаса, находящегося в Астане с официальным визитом, сообщает Акорда.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахстанско-греческого сотрудничества с акцентом на укрепление торгово-экономических связей.

По словам президента, Греция является одним из важных партнеров Казахстана среди государств Европейского союза. Он также отметил, что Казахстан и Греция активно взаимодействуют на многосторонних площадках.

Хотел бы еще раз подчеркнуть, что отношения с Грецией являются для нас приоритетными. Мы будем делать все возможное, чтобы вывести показатели взаимного сотрудничества на новый уровень", - отметил Токаев.


В свою очередь Николаос Дендиас поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность обменяться мнениями по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Хочу отметить, что мы рассматриваем Казахстан как крупнейшую и приоритетную для нас страну в Центральной Азии, которая является гарантом стабильности в регионе. Греция выражает готовность к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству с вашей страной", - сказал министр.


В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
 

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Токаев поздравил Жапарова с днем рождения

06.12.2022, 11:35 1251
Президенты обсудили ход реализации договоренностей, направленных на углубление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Кыргызстана Садыра Жапарова с днем рождения, пожелав ему благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, сообщает Акорда.

Президент Казахстана выразил твердую приверженность курсу на дальнейшее развитие сотрудничества с братским Кыргызстаном в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Кроме того, лидеры обсудили ход реализации договоренностей, направленных на углубление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.
 

Кошанов предложил принять модельный закон по противодействию терроризму для стран ОДКБ

06.12.2022, 11:25 1631
Закон позволил бы гармонизировать национальные законодательства стран - членов организации в сфере противодействия терроризму
Москва. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель мажилиса парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов на очередном заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности предложил разработать новый модельный закон ОДКБ "О противодействии терроризму", сообщает пресс-служба мажилиса.

По словам Кошанова, закон позволил бы гармонизировать национальные законодательства стран - членов организации в сфере противодействия терроризму.

Терроризм несет серьезные угрозы безопасности и стабильности. Создает предпосылки для роста нелегальной миграции, трансграничной преступности, незаконного оборота оружия и наркотиков. Нам необходимо обеспечивать качественную базу модельного законодательства стран ОДКБ, формирующую четкие правовые механизмы для совместного противодействия этим вызовам, - заявил Ерлан Кошанов.


На заседании был принят ряд модельных правовых актов в рамках реализации текущей программы деятельности ПА ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства государств - членов организации. В том числе рекомендации по противодействию терроризму на объектах топливно-энергетического комплекса, перекрытию каналов проникновения международного терроризма в страны ОДКБ, совершенствованию методических основ разработки и подготовки к принятию модельных актов ОДКБ.

Одним из пунктов повестки заседания стали итоги участия мониторинговой группы Парламентской ассамблеи ОДКБ в наблюдении за выборами президента Казахстана, прошедшими 20 ноября. Согласно выводам миссии ПА ОДКБ, выборы прошли в полном соответствии с международными нормами и национальным законодательством.

В состав ПА ОДКБ входят представители парламентов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Действуют три постоянные комиссии: по социально-экономическим и правовым вопросам, по политическим вопросам и международному сотрудничеству, по вопросам обороны и безопасности.

Напомним, Казахстан и Россия предпримут шаги по борьбе с биотерроризмом.
 

Узбекистан заинтересован в создании газового союза с Россией и Казахстаном - Новак

02.12.2022, 18:40 15446
Узбекистан заинтересован в создании газового союза с Россией и Казахстаном - Новак
Фото: Depositphotos
На совместной комиссии на уровне глав правительств в Самарканде стороны договорились продолжить диалог
Москва. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Узбекистан заинтересован в проекте России по созданию тройственного газового союза между РФ, Казахстаном и Узбекистаном, сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак.

На совместной комиссии на уровне глав правительств в Самарканде стороны договорились продолжить диалог, информирует РИА Новости.

Договорились продолжить диалог. Мы готовы обеспечить увеличение поставок газа в Республику Узбекистан, поскольку потребление газа в Узбекистане растет и в ближайшей перспективе будет расти. И есть возможность расширения этого сотрудничества по поставкам газа. Детали технические будут проработаны в ближайшее время", - заявил Александр Новак.


На вопрос о том, есть ли у Узбекистана заинтересованность в реализации газового союза, он ответил: "Да, конечно. Мы договорились продолжить работу, поскольку есть заинтересованность в дополнительных поставках российского газа в Республику Узбекистан. Повторяю, нам нужно проработать технические вопросы и коммерческие".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идея создания "тройственного газового союза" РФ, Казахстана и Узбекистана еще будет оформляться, маршруты поставок энергоносителей в этом регионе чрезвычайно актуальны.
 

Президент Казахстана провел встречу с генеральным секретарем ОЭСР

30.11.2022, 19:28 25666
Президент Казахстана провел встречу с генеральным секретарем ОЭСР
Фото: Акорда
По итогам встречи был подписан протокол о внесении изменений в меморандум о взаимопонимании между правительством РК и ОЭСР
Париж. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Находящийся с официальным визитом во Франции Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманом, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи президент отметил плодотворное сотрудничество Казахстана и ОЭСР.

Вчера на встрече с президентом Эмманюэлем Макроном мы еще раз подтвердили наши позиции по многим аспектам двустороннего взаимодействия и подписали важные документы. Также я хочу отметить, что взаимоотношения с Организацией экономического сотрудничества и развития всегда были приоритетом для Казахстана. Мы хотим сохранить наши связи с вашей организацией. Мы также признательны за ваши рекомендации и предложения, касающиеся экономического развития нашей страны", - сказал президент.


За время сотрудничества с организацией Казахстан подписал 42 юридических документа организации, участвует в 37 рабочих органах ОЭСР и имеет активное членство в нескольких отраслевых документах. Кроме того, Казахстан активно участвует в региональных инициативах ОЭСР по повышению конкурентоспособности стран Евразии, борьбе с коррупцией и развитию зеленой экономики.

Глава государства полагает, что расширение совместных инициатив в рамках подписанного меморандума о взаимопонимании между правительством и ОЭСР станет ключевым шагом в дальнейшем сотрудничестве.

В свою очередь Матиас Корман положительно оценил плодотворное сотрудничество с Казахстаном.

По итогам встречи был подписан протокол о внесении изменений в меморандум о взаимопонимании между правительством РК и Организацией экономического сотрудничества и развития.

Президент также оставил памятную запись в книге почетных гостей организации.
 

Узбекистан ратифицировал договоры с Кыргызстаном о границе и водохранилище

30.11.2022, 19:17 26076
Определена линия границы общей протяженностью 302,29 км, в том числе 35 участков узбекско-кыргызской государственной границы
Ташкент. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду, 30 ноября, подписал законы о ратификации договора между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой об отдельных участках государственной границы и соглашения о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища, сообщает пресс-служба президент РУ.

Договор между Узбекистаном и Кыргызстаном об отдельных участках государственной границы состоит из 13 статей. Им определена линия границы общей протяженностью 302,29 км, в том числе 35 участков узбекско-кыргызской государственной границы.

Узбекистану переходят 4957 га территории Андижанского водохранилища и дополнительно 19,5 га для обслуживания и охраны плотины, Кыргызстану в качестве компенсации передается 1019 га пастбищных земель.

Кыргызстану также переходят 12 849 га на участке Говасай в качестве компенсации за непостроенный Кемпир-Абадский канал на левом берегу Андижанского водохранилища. При этом кыргызская сторона обязуется не строить гидротехнические и иные сооружения, препятствующие естественному течению реки Говасай и не допускать технического загрязнения воды.

Была достигнута договоренность о том, что вопросы совместного управления водными ресурсами Андижанского водохранилища и участка с родником Чашма в Сохском районе будут регулироваться отдельными договорами.

До завершения демаркационных работ на отдельных участках узбекско-кыргызской государственной границы контроль и охрана государственной границы будут осуществляться по границам фактического землепользования.

Соглашение о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища состоит из 11 статей. Создана совместная комиссия по совместному управлению водными ресурсами Андижанского водохранилища и утверждено положение о ее деятельности.

Определены уполномоченные государственные органы Узбекистана и Кыргызстана, ответственные за реализацию соглашения, а также определен порядок их взаимодействия.

В соглашении отражены взаимные обязательства сторон соглашения о совместном управлении водными ресурсами Андижанского водохранилища.

Узбекская сторона обязуется поддерживать уровень воды в водохранилище на отметке не выше 900 м по горизонтали, обеспечивать свободный доступ и использование воды водохранилища гражданами Кыргызстана (водопой животных, орошение, рыболовство), не устанавливать вокруг водохранилища инженерно-технические сооружения. Кыргызская сторона обязалась обеспечить установление водоохранных зон и соблюдение режима использования воды.

Согласованы меры, которые должны быть реализованы Узбекистаном и Кыргызстаном для обеспечения безопасности Андижанского водохранилища.

Кроме того, создается правовая основа для совместного управления водными ресурсами Андижанского водохранилища. Появится возможность непрерывно снабжать водой около 8 тысяч фермерских хозяйств, что позволит выращивать 2,5 млн тонн сельхозпродукции и экспортировать продукцию на 500 млн долларов.
 

Президент Казахстана провел встречу с председателем сената Франции

30.11.2022, 08:15 30691
Президент Казахстана провел встречу с председателем сената Франции
Фото: Акорда
Токаев отметил важность укрепления межпарламентских связей между странами
Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках официального визита во Францию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил сенат Французской Республики и провел встречу с председателем сената Франции Жераром Ларше, сообщила пресс-служба Акорды.

Президента Касым-Жомарта Токаева во дворе здания сената лично встретил Жерар Ларше. Затем глава государства и спикер сената обошли строй почетного караула.

В ходе встречи президент Казахстана выразил уверенность, что договоренности, достигнутые в рамках его официального визита в Париж, придадут новый импульс многогранному сотрудничеству между странами.

По словам Касым-Жомарта Токаева, переговоры с Эммануэлем Макроном подтвердили стратегический характер партнерства между Казахстаном и Францией. Особое внимание было уделено развитию торгово-экономического сотрудничества, привлечению инвестиций в энергетическую и транспортно-логистическую сферы.

Президент отметил важность укрепления межпарламентских связей между двумя государствами. В этой связи он пригласил спикера сената посетить с визитом Казахстан.

Жерар Ларше высоко оценил проводимые в нашей стране политические и экономические реформы. Он выразил готовность к активному взаимодействию для развития сотрудничества между Казахстаном и Францией.

В завершение встречи президент Казахстана оставил памятную запись в книге почетных гостей сената Франции.

Как сообщалось ранее, Токаев пригласил Макрона посетить Казахстан.
 

Президент Казахстана встретился с основателем Французского института международных отношений

29.11.2022, 18:49 35701
Президент Казахстана встретился с основателем Французского института международных отношений
Фото: Акорда
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным геополитическим вопросам и перспективам развития ситуации в мире
Париж. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках официального визита во Францию глава государства провел встречу с основателем и президентом Французского института международных отношений (IFRI) Тьерри де Монбриалем, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что хорошо знает Тьерри Монбриаля как авторитетного политолога, ученого, а также весьма осведомлен о высокой репутации Французского института международных отношений, одного из самых влиятельных аналитических центров Европы.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным геополитическим вопросам и перспективам развития ситуации в мире.
 

Токаев пригласил Макрона посетить Казахстан

29.11.2022, 16:34 37156
Токаев пригласил Макрона посетить Казахстан
Фото: Telegram/БОРТ№1
Во время переговоров президент Франции выразил поддержку проводимым в Казахстане реформам
Париж. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев, прибывший с официальным визитом в Париж, провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в расширенном составе. Перед переговорами в Елисейском дворце состоялась официальная церемония приветствия, сообщает "БОРТ№1".

В ходе встречи глава Казахстана поблагодарил Макрона за приглашение посетить Францию с официальным визитом и поздравления с переизбранием на пост президента. Токаев отметил, что данный визит позволит укрепить стратегическое партнерство между двумя странами и вывести отношения на новый уровень.

Франция вошла в пятерку крупнейших стран-инвесторов с 2005 года, вложив в экономику Казахстана в общей сложности 17 миллиардов долларов. За последние 9 месяцев двусторонний товарооборот достиг 2,5 миллиарда долларов. Это на 6,1 процента выше, чем за аналогичный период прошлого года. 90 процентов торговли Франции со странами Центральной Азии приходится на Казахстан.

Два государства совместно реализуют эффективные проекты в энергетике, горнодобывающей промышленности, легкой промышленности, строительстве, аэрокосмической, машиностроении, здравоохранении и пищевой промышленности.

В Казахстане действуют более 170 французских компаний и совместных предприятий. Среди них такие компании, как Total Energies, Air Liquide, Airbus, Alstom, Orano и Danone, которые являются ведущими инвесторами нашей экономики. В прошлом году страны утвердили дорожную карту торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества до 2030 года.

В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев рассказал о проводимом в стране процессе политической и экономической модернизации.

В свою очередь Эмманюэль Макрон отметил, что Казахстан является стратегическим партнером Франции. Между двумя странами динамично развивается торгово-экономическое сотрудничество. В сфере энергетики реализуются совместные проекты. Европейский союз инвестирует в различные проекты в Казахстане.

Также Эмманюэль Макрон сообщил, что в 2024 году в Казахстане откроются новые школы с французским языком обучения. Президент Франции выразил поддержку проводимым в Казахстане реформам.

Стороны обменялись мнениями по укреплению связей двух стран в сфере образования и культуры, обсудили актуальные вопросы международной повестки дня и ситуацию в Центрально-Азиатском регионе.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Эмманюэля Макрона посетить Казахстан с визитом.
 

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