10 декабря 1991 года было принято решение о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан

НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Пресс-служба партии Nur Otan в рамках рубрики "Этот день в истории" опубликовала в социальных сетях видеоролик, посвященный исторической дате – 10 декабря 1991 года Нурсултан Назарбаев принес присягу избранного народом Первого Президента страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В этот же день, ровно 30 лет назад, также было принято решение о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан, сообщает пресс-служба партии.

С обретением независимости были четко обозначены государственные границы страны. Создана уникальная модель мира и согласия в обществе - Ассамблея народа Казахстана. Казахстан отказался от четвертого по мощности в мире ядерного арсенала", - говорится в видеоролике.

Отмечается, что уровень бедности был сокращен в 10 раз - с 46,7% до 4,6%. Привлечено 400 миллиардов долларов прямых инвестиций. Это 75% от всего притока в страны Центральной Азии.

Введено в эксплуатацию 170 миллионов квадратных метров жилья. Построено и реконструировано 30 тысяч километров дорог. Открыто 1400 новых объектов здравоохранения, более 1800 новых школ и 900 детских садов", - отметили в пресс-службе партии, поздравив казахстанцев с наступающим Днем Независимости.

В пресс-службе напомнили, что ранее на расширенном заседании Политического совета Nur Otan Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев представил свод принципов "Семь столпов государственности", которые станут ключевым ориентиром для молодых казахстанцев.

Среди них "Независимость – фундаментальная ценность каждого гражданина", "Единство и согласие – незыблемая основа нашей государственности", "Земля – бесценное наследие предков, достояние народа", "Семья и традиции – основополагающие опоры общества", "Национальная культура – духовная опора народа", "Стремление к знаниям и трудолюбие – ключ к благополучию" и "Прагматизм – залог конкурентоспособности".