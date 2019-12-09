11 стран ОБСЕ заявили об осуждении попыток фальсификации итогов Второй мировой войны

Братислава. 7 декабря. Kazakhstan Today - Главы внешнеполитических ведомств 11 стран ОБСЕ, в том числе и Казахстана, приняли совместное заявление, в котором решительно осуждаются попытки фальсификации итогов Второй мировой войны, передает Kazakhstan Today.

Заявление подписали министры иностранных дел Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне на 26-й встрече Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ в Братиславе, сообщили в МИД России.

В 2020 году мы будем отмечать 75-летие Победы во Второй мировой войне - одного из самых жестоких и кровопролитных конфликтов в истории, унесшего десятки миллионов жизней и причинившего чудовищные страдания человечеству. Победить нацизм удалось благодаря нерушимому единству и сплоченности наших народов, совместной борьбе стран антигитлеровской коалиции. Мы помним о всех тех, кто проявил беспримерное мужество на фронте и в тылу и спас нашу цивилизацию от гибели. Склоняем головы перед памятью подвига антифашистского подполья, жертв "лагерей смерти" и блокад мирных городов", - говорится в документе.

Авторы заявления отметили, что "наш священный долг - беречь историческую правду. Считаем кощунством любые проявления неуважения к памятникам солдат и полководцев Красной Армии, надругательства над могилами отдавших жизни за освобождение Европы от нацистов. Вандализм в отношении таких мемориальных объектов не имеет оправдания. Призываем все страны чтить память о героях-освободителях и поддерживать в надлежащем состоянии воинские захоронения".

Решительно осуждаем попытки фальсификации итогов Второй мировой войны. Возмущены устремлениями некоторых стран по реабилитации и героизации нацистских преступников и их пособников. Исходим из необходимости неукоснительного соблюдения решений Международного военного трибунала в Нюрнберге, не имеющих срока давности. Замалчивание преступлений на почве этнической и религиозной ненависти неминуемо приведет мир к новой катастрофе", - указано в документе.

Авторы заявления далее указывают, что "история продемонстрировала опасность потакания национализму, нетерпимости, дискриминации, экстремизму и ненависти на этнической, расовой и религиозной основе" и "признают значение Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказания за него 1948 года в качестве важного международного инструмента".

Подтверждаем приверженность идее свободного, демократического, общего и неделимого евроатлантического и евразийского сообщества безопасности. Подвиг воинов-победителей Второй мировой войны и их беззаветная жертвенность должны быть вечным наказом грядущим поколениям - крепить мир на принципах справедливости, равенства и неделимости безопасности", - гласит документ.

В заявлении также отмечена важность принятия на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

Как сообщал ранее МИД РК, делегацию Казахстана на заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе возглавил заместитель министра иностранных дел Роман Василенко.

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