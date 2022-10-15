Объявить 2025-й Годом борьбы с нацизмом предложил Путин

Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 год в СНГ годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне и борьбы с нацизмом, отметив, что проводимые в его рамках мероприятия будут способствовать тому, чтобы послать четкий сигнал в борьбе с нацизмом.
Что касается 2025 года, то предлагаем обсудить возможность объявления его годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но также и годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Тем самым в условиях попыток некоторых стран стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества от нацистской чумы мы послали бы четкий сигнал и призыв сплотиться в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом", - цитирует главу России РИА Новости.
Коллеги поддержали инициативу российского лидера.
В СНГ принята формула: один год - одна тематика. Главы государств уделили внимание вопросу о тематических годах в СНГ. Принято решение объявить 2024 год Годом волонтерского движения, 2025 - Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также Годом мира и единства в борьбе с нацизмом, 2026 год - Годом охраны здоровья", - сообщил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.
Он также сообщил, что культурной столицей СНГ, по предложению России, в 2023 году станет Санкт-Петербург.