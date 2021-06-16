Сегодня исполняется 20 лет со дня образования ШОС

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НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - 15 июня 2001 года было принято историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня в состав ШОС входят восемь стран: Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан, а также присоединившиеся в 2017 году Индия и Пакистан. В работе объединения участвуют страны-наблюдатели: Монголия, Афганистан, Беларусь и Иран, а также шесть партнёров по диалогу: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

По словам спецпредставителя президента России по делам ШОС Бахтиера Хакимова, решение о создании ШОС "явилось важным стратегическим выбором государств-членов в целях активного содействия миру и совместному развитию, углубления добрососедских, дружественных и партнерских отношений и укрепления атмосферы взаимного уважения и доверия в регионе".

За 20 лет своей деятельности, опираясь на эти принципы, организация стала активным, востребованным и авторитетным участником системы международных отношений", - подчеркнул Хакимов в ходе онлайн-брифинга, приуроченного к 20-летию организации.

По его словам, государства-члены ШОС твердо привержены универсальным и основополагающим принципам международного права, а также последовательно выступают за укрепление роли ООН и Совета безопасности в строительстве новой архитектуры мирового порядка.

ШОС - многопрофильная структура, где активно развивается политический диалог. Приоритетным направлением в деятельности организации остаётся обеспечение и поддержание стабильности в регионе. Поступательный характер носит сотрудничество в сфере культуры, науки, образования и туризма", - цитирует спецпредставителя журнал "Международная жизнь" .

Одной из самых перспективных задач организации на ближайшее будущее Хакимов назвал вовлечение в орбиту ШОС большего числа стран.

На сегодняшний день на столе у ШОС 16 заявок. Готовность присоединиться к организации уже много лет выражают Афганистан и Иран, а ряд других стран хотели бы стать наблюдателями при ШОС. Есть также и государства, которые заявляют о желании стать партнерами ШОС по диалогу. Этот статус открывает возможности для практического взаимодействия", - добавил спикер.

Как отметил посол по особым поручениям - национальный координатор Республики Казахстан по вопросам ШОС Али Ерлик, организация прошла большой путь становления в качестве важного фактора региональной и глобальной системы международных отношений.

В Казахстане высоко ценят роль ШОС в укреплении международной безопасности и регионального сотрудничества. Вместе с другими членами Организации наша страна стремится постоянно вносить свой достойный вклад в укрепление и полноценную реализацию её мощного потенциала", - цитирует посла издание Kazinform .

Али Ерлик отметил, что с момента создания ШОС главными ее задачами стали укрепление взаимного доверия и добрососедства между государствами-членами и содействие их эффективному сотрудничеству в сфере политики, безопасности, экономики и культуры.

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