Довести объем двусторонней торговли до 2 млрд долларов договорились Токаев и Жапаров

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Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Европейского совета Шарль Мишель провели брифинг для представителей масс-медиа, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Европейского совета Шарль Мишель провели брифинг для представителей масс-медиа, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент Европейского совета Шарль Мишель высказал благодарность за теплый прием и поздравил Касым-Жомарта Токаева и весь народ Казахстана с Днем Республики.

Наши связи становятся крепче и прочнее. Центральная Азия и Европа становятся ближе друг к другу, и отношения между нами укрепляются. Казахстан - важный партнер Европейского союза, а также важный игрок на международной арене и в регионе. Хочу поздравить Вас с проведением первой встречи глав государств Центральной Азии и Европейского союза. Тесное сотрудничество со странами Центральной Азии открывает путь к обеспечению развития и безопасности региона. Сегодняшняя встреча имеет большее значение, чем просто политический диалог между двумя регионами", - подчеркнул Шарль Мишель.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что первый визит президента ЕС в Казахстан является проявлением высокого уважения и доверия к нашей стране. Он выразил признательность Шарлю Мишелю за то, что он принял приглашение посетить Казахстан.

Только что состоялись содержательные и плодотворные переговоры, которые будут способствовать выведению двусторонних отношений на новый уровень. Наша встреча прошла в теплой и доверительной атмосфере. Достигнута договоренность о дальнейшем продолжении нашего интенсивного политического диалога. Также мы подтвердили важность укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским союзом в рамках соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве", - сказал глава государства.

Как сообщил президент Казахстана, Европейский союз является одним из крупнейших торговых и инвестиционных партнеров нашей страны. За 30 лет в экономику Казахстана привлечено свыше 160 миллиардов долларов инвестиций из ЕС. За 8 месяцев текущего года товарооборот между Казахстаном и Евросоюзом увечился на 43% и составил 26 миллиардов долларов.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в ходе переговоров с президентом ЕС была дана положительная оценка двусторонних связей в сферах энергетики, "зеленой" экономики, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Стороны договорились о совместных усилиях для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества.

Отмечена важность развития международных транспортных маршрутов в целях обеспечения глобальной цепочки поставок товаров. Это особенно актуально в нынешних геополитических условиях. Также мы рассмотрели возможности использования Европейским союзом Транскаспийского международного транспортного маршрута. Отдельное внимание было уделено минимизации негативных последствий для экономики Казахстана на фоне европейских санкций, - заявил глава государства.

Наряду с этим в ходе переговоров был продолжен диалог по вопросам демократии, прав человека, верховенства права. Шарль Мишель выразил поддержку масштабным реформам, проводимым в рамках построения справедливого Казахстана.

Лидер Казахстана поблагодарил европейскую сторону за поддержку, оказываемую нашей стране в рамках различных программах.

На встрече мы также обсудили актуальную региональную и международную повестку. Мы также обстоятельно рассмотрели текущую ситуацию в Афганистане и межрегиональные отношения ЕС со странами Центральной Азии. Я выразил признательность господину Шарлю Мишелю за то, что он принял приглашение участвовать во встрече, которая сегодня после обеда пройдет в Астане в формате С5+. Мы договорились объединить наши усилия и совместно работать на международном уровне, - добавил глава государства.

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение итогами завершившихся переговоров и отметил, что по приоритетным направлениям был достигнут ряд договоренностей. Как подчеркнул глава государства, визит президента Шарля Мишеля в нашу страну будет способствовать укреплению взаимодействия между Казахстаном и Европейским союзом.