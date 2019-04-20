В КарГУ состоялась конференция, посвященная 30-летию института президентства в РК

Караганда. 19 апреля. Kazakhstan Today - В КарГУ имени Е. А. Букетова состоялась научно-практическая конференция, посвященная 30-летию института президентства в Республике Казахстан, передает Kazakhstan Today.

В числе участников были сотрудники ведущих университетов страны и известные ученые.

Цель конференции - показать роль Первого Президента Нурсултана Назарбаева в становлении и развитии Казахстана. Участники обсудили актуальные проблемы становления и развития института президентства Республики Казахстан в свете укрепления государственного суверенитета.

"Институт президентства в нашей стране имеет свою особую историю. Он развивался в сложной для Казахстана политической и экономической обстановке. 24 апреля 1990 года Верховный Совет КазССР принял закон об учреждении поста президента. В то время кардинальные перемены в Казахстане были бы невозможны без сильной личности и эффективного института управления", - сказал ректор КарГУ Азамат Едрисов, открывая конференцию.

Он напомнил, что институт президентства развивался вместе со становлением независимости в стране. Конституция 1995 года окончательно закрепила президентскую форму управления в Казахстане. С этого периода институт президентства укреплялся за счет расширения полномочий, сделавших главу государства высшим должностным лицом и гарантом Конституции.

К настоящему времени президентская форма управления, постепенно реформируясь, взяла курс на усиления полномочий парламента и других ветвей власти. Назначенные на 9 июня президентские выборы свидетельствуют о продолжении начатых в стране демократических реформ", - подчеркнул Азамат Едрисов.

На конференции обсудили вопросы института президентства, различия президентского и парламентского управления. А также напомнили о важности предстоящих внеочередных президентских выборов.

30 лет - небольшой срок, тем менее наша страна за это время прошла большой путь. Последние реформы, которые проводятся у нас в государстве, например передача части полномочии Елбасы парламенту и исполнительным структурам, - это значительный шаг для дальнейшего развития демократии", - сказал доктор юридических наук, профессор, декан юридического факультета КарГУ Галым Кожахметов.

Участники конференции отметили, что масштабные преобразования, инициированные и воплощенные в жизнь Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым, обеспечили Казахстану общемировое признание и статус регионального лидера Центральной Азии.

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