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В посольстве РФ в РК отметили 30-летие дипотношений двух стран

09.11.2022, 19:28 2906
Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 8 ноября в посольстве России в Казахстане состоялся торжественный прием, посвященный Дню народного единства и 30-летней годовщине установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, сообщает пресс-служба посольства РФ.
 
В мероприятии приняли участие представители органов власти Казахстана, государственные деятели, духовенство, деятели науки, культуры и искусства, представители парламента, местного дипломатического корпуса, деловых кругов, общественности, соотечественников и СМИ.
 
Чрезвычайный и Полномочный посол России в Казахстане Алексей Бородавкин, обращаясь к гостям с приветственным словом, рассказал о многовековой истории отношений братских народов России и Казахстана. В завершение своего выступления посол привел мысль выдающегося советского ученого-этнографа Л.Н. Гумилева о том, что с древних времен, когда Русь сомкнула свои границы с Великой степью, степняки и славяне научились жить в этническом симбиозе, указав на справедливость и актуальность этого высказывания и для нашего времени.
 
Выступивший на приеме заместитель министра иностранных дел РК Ермухамбет Конуспаев поздравил всех присутствующих с Днем народного единства и 30-летием установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном. Заместитель главы казахстанского внешнеполитического ведомства в своем приветственном слове подчеркнул поступательное развитие казахстанско-российских отношений в духе союзничества и стратегического партнерства, которые являются наглядным примером успешного межгосударственного сотрудничества. В своем выступлении Конуспаев также указал на высокую интенсивность контактов между главами двух государств, правительств, руководителей внешнеполитических ведомств и государственных органов, на прочную договорно-правовую базу между Россией и Казахстаном, а также тесные интеграционные связи в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС.
 
Прием прошел в теплой дружеской атмосфере.
 

новости по теме

Очередные переговоры по Сирии состоятся в Астане в конце ноября

07.11.2022, 18:02 26961
Очередные переговоры по Сирии состоятся в Астане в конце ноября
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Очередной раунд переговоров по Сирии состоится в Астане в конце ноября. Об этом в ходе пресс-конференции в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.
 

Сирийские переговоры состоятся в конце ноября", - ответил на вопрос журналистов Айбек Смадияров.

 
Более точную информацию о предстоящих переговорах в ведомстве пообещали сообщить на следующей неделе.
 
Как сообщалось ранее, 15-16 июня состоялась 18-я Международная встреча по Сирии в Астанинском формате. Стороны договорились провести 19-ю Международную встречу по Сирии в Астанинском формате в Нур-Султане во второй половине 2022 года.
 

Иран вводит безвизовый режим для казахстанцев

07.11.2022, 17:39 27386
Иран вводит безвизовый режим для казахстанцев
Фото: Depositphotos
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Исламская Республика Иран вводит безвизовый режим для граждан Казахстана. Об этом в ходе пресс-конференции в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.
 

Правительством Исламской Республики Иран с 11 ноября 2022 года в целях развития и укрепления отношений между двумя странами вводится безвизовый режим для граждан Казахстана, который позволит нашим гражданам находиться на территории Ирана до 14 дней", - рассказал Смадияров.

 
Он отметил, что ранее постановлением правительства Казахстана для создания благоприятного инвестиционного климата, активизации деловых контактов и дальнейшей реализации туристического потенциала был введен безвизовый режим въезда для граждан Ирана, Китая и Индии, который позволит гражданам этих стран находиться на территории Казахстана до 14 дней. Суммарно до 42 дней в течение каждого периода в 180 календарных дней. Таким образом, граждане могут въезжать в Казахстан три раза по 14 дней в течение полугода.
 

Токаев принял вновь назначенных послов Казахстана

05.11.2022, 14:46 38356
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенных послов Казахстана в Узбекистане и Австрии, сообщает Акорда.

В ходе беседы с послом Казахстана в Узбекистане Бейбутом Атамкуловым глава государства подчеркнул важность дальнейшего углубления стратегического партнерства и союзнических отношений, а также укрепления добрососедства между двумя странами. Президент обратил внимание на необходимость эффективной реализации ранее достигнутых на высоком уровне договоренностей.

Вновь назначенному послу Казахстана в Австрийской Республике, постоянному представителю при международных организациях в городе Вене Алибеку Бакаеву Токаев поручил наращивать связи с Австрией и профильными международными организациями. По его словам, Казахстан придает особое значение развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Австрийской Республикой.
 

Токаев: Мы хотим заменить "большую игру" на "большую выгоду" в Евразии

04.11.2022, 14:21 43416
Токаев: Мы хотим заменить "большую игру" на "большую выгоду" в Евразии
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Кредо Казахстана очень простое и ясное - мы не верим в игры с нулевой суммой. Мы хотим заменить "большую игру" на "большую выгоду" для всех в сердце Евразии, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главами иностранных дипломатических миссий, сообщает "БОРТ№1".
 

Казахстан твердо привержен ценностям устойчивого мира, сотрудничества и доверия. Мы выступаем за принципы равенства, суверенитета и территориальной целостности государств, основанные на Уставе ООН и международном праве", - заявил глава государства.

 
По его словам, Казахстан планирует привлечь 150 млрд долларов инвестиций в течение 7 лет.
 
Токаев также отметил, что Казахстан решительно выступает за сохранение ключевых принципов Договора о нераспространении ядерного оружия в тесном сотрудничестве с ООН.
 

Следует помнить, что атомная энергия является выдающимся достижением человечества, которое должно использоваться исключительно во благо мирной жизни наших народов, а не в качестве разрушительного оружия", - подчеркнул Токаев.

 

Премьер Госсовета КНР предложил план развития ШОС

04.11.2022, 13:13 44141
Премьер Госсовета КНР предложил план развития ШОС
Фото: bigasia.ru
Пекин. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на 21-м заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества предложил углубить взаимодействие участников ШОС и напомнил, что на сентябрьском саммите в Самарканде наметились новые планы развития объединения.
 

Китай готов расширять взаимовыгодное сотрудничество со всеми членами организации и продвигать "шанхайский дух". Это означает доверие, равенство, уважение и стремление к общему прогрессу в интересах каждой страны", - заявил Ли Кэцян.

 
Как сообщает телеканал "Большая Азия", глава китайского правительства предложил 5 перспективных направлений международного взаимодействия:
 
  • углублять сотрудничество в области правопорядка, стабилизируя обстановку и создавая благоприятные условия для развития стран ШОС;
  • стимулировать торговлю и инвестиции для восстановления экономики в регионе;
  • укреплять международные связи, чтобы поддерживать стабильность логистических и производственных цепочек;
  • увеличивать поставки продовольствия и энергоресурсов, содействуя устойчивому развитию;
  • укрепить межнациональные культурные контакты и добиться большего взаимопонимания между народами стран ШОС.
 
Также китайский премьер отметил, что на фоне серьезных вызовов этого года КНР добилась устойчивого экономического роста благодаря поддержке бизнеса, стабилизации занятости и цен. Страна продолжит двигаться в этом направлении, чтобы обеспечить устойчивое и последовательное развитие на пути к новым высотам.
 

Нурдаулетов принял участие во встрече секретарей совбезов государств - участников СНГ

03.11.2022, 19:37 47151
Нурдаулетов принял участие во встрече секретарей совбезов государств - участников СНГ
Фото: Акорда
Москва. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве состоялась 10 встреча секретарей советов безопасности государств - участников СНГ, в которой принял участие помощник президента - секретарь Совета безопасности РК Гизат Нурдаулетов, сообщает пресс-служба Акорды.
 
На форуме был рассмотрен комплекс вопросов взаимодействия в условиях современных вызовов безопасности и стабильности на пространстве СНГ.
 
Гизат Нурдаулетов сообщил коллегам о позиции Казахстана по ключевым направлениям региональной безопасности. В частности, он подчеркнул, что открытый и конструктивный политико-дипломатический диалог является единственным эффективным и приемлемым путем выхода из любых кризисов.
 
Секретарь Совета безопасности Казахстана в своем докладе отметил необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Афганистане для обеспечения безопасности на южных рубежах СНГ.
 
На полях мероприятия состоялась двусторонняя встреча Гизата Нурдаулетова с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым, по итогам которой был подписан план сотрудничества между аппаратами советов безопасности двух стран на 2023-2024 годы.
 

В Казахстане с 1 января 2023 года изменяется законотворческий процесс в парламенте

03.11.2022, 14:06 48841
В Казахстане с 1 января 2023 года изменяется законотворческий процесс в парламенте
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня депутаты сената приняли законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы РК по вопросам реализации послания главы государства от 16 марта 2022 года". Согласно документу, изменится законотворческий процесс парламента Казахстана с начала 2023 года.
 
Как сообщил сенатор Владимир Волков, поправки в конституционный закон "О президенте РК" приводят в соответствие с новыми положениями Конституции, принятыми на республиканском референдуме, касательно срока полномочий президента. Кроме того, предусматривают введение ограничения для президента по членству в политических партиях в период президентства, ограничение для его близких родственников на занятие должностей политических, государственных служащих, руководителей субъектов госсектора и ряда других поправок.
 

В конституционный закон "О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" включены нормы по изменению порядка формирования сената. Так, президентская квота сокращается до 10 мандатов, в том числе пять депутатов сената назначаются президентом по предложению Ассамблеи народа Казахстана. Изменяется порядок формирования мажилиса. Теперь 69 депутатов мажилиса будут избираться по партийным спискам, 29 - по одномандатным территориальным избирательным округам. Исключается квота Ассамблеи народа Казахстана в мажилисе", - проинформировал Владимир Волков.

 
Кроме того, по его словам, предусмотрены основания для лишения депутата мажилиса его мандата, в том числе отзыв по инициативе избирателей для депутатов, избранных по одномандатным округам.
 

С 1 января 2023 года изменяется законотворческий процесс в парламенте. Теперь мажилис принимает законы, а сенат одобряет их. При этом предусмотрен механизм сдержек и противовесов между палатами. Изменения и дополнения в Конституцию РК, проекты конституционных законов, а также законы, объявленные президентом приоритетными, будут рассматриваться на совместных заседаниях палат", - сказал депутат.

 
Также в конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан" вносятся поправки, направленные на законодательное регулирование положений по избранию депутатов мажилиса и маслихатов по мажоритарной системе. Мажилис будет формироваться как по партийным спискам - 70%, так и по одномандатным округам - 30%. Маслихаты областей - по партийным спискам 50%, по одномандатным округам - 50% депутатов. Маслихаты районов - полностью по одномандатным округам.
 
Законопроектом предлагается поэтапная выборность акимов районов и городов областного значения, в пилотном режиме это норма заработает с 1 января 2023 года.
 
Также вносятся поправки, направленные на обеспечение финансовой прозрачности всех участников избирательной кампании и меры по недопущению иностранного вмешательства на выборах и ряда других.
 
По информации сенатора, поправки в конституционный закон "О правительстве Республики Казахстан" касаются наделения правительства компетенцией по принятию временных актов, имеющих силу закона, в целях оперативного реагирования на кризисные ситуации. Он отметил, что эти нормы вступят в силу с 1 января 2023 года.
 
В конституционном законе "О республиканском референдуме" предусмотрены поправки о том, что положения касательно срока полномочий президента без права на переизбрание не могут быть предметом референдума.
 
В конституционный закон "О судебной системе и статусе судей РК" предусмотрены изменения и дополнения по вопросам изменения порядка формирования Высшего судебного совета, а также назначение председателя Высшего судебного совета.
 

Поправки в конституционный закон "О государственных символах Республики Казахстан" связаны с разработкой проекта конституционного закона "О Конституционном суде Республики Казахстан" и с переименованием должности "государственный секретарь" в "государственный советник", - заключил Владимир Волков.

 
Напомним, сегодня на заседании палаты приняты проекты конституционных законов "О Конституционном суде Республики Казахстан", "О прокуратуре", "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан".
 
Кроме того, одобрены во втором чтении законопроекты "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".
 

Сенат принял поправки в Административный кодекс

03.11.2022, 13:05 48421
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената приняли проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях" во втором чтении.
 

Предлагаемый вашему вниманию проект закона направлен на приведение положений Кодекса об административных правонарушениях в соответствии с нормами Конституции РК и проводимыми политическими реформами", - сообщил депутат сената Рыскали Абдикеров.

 
По его словам, проектом закона предусматриваются уточняющие поправки по созданию Конституционного суда и реорганизации Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату, регламентируются общественные отношения, связанные с деятельностью Конституционного суда и административной ответственностью за правонарушения, посягающие на избирательное право.
 

Кроме того, изменится порядок привлечения уполномоченного по правам человека к административной ответственности. Вводится административная ответственность за воспрепятствование осуществлению законной деятельности представителя уполномоченного по правам человека", - уточнил сенатор.

 
Принятие законопроекта будет способствовать дальнейшему совершенствованию законодательства об административных правонарушениях.
 
Также депутаты приняли проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реализации Послания главы государства от 16 марта 2022 года" во втором чтении.
 
Как сообщили в ходе заседания сената, законопроект разработан в рамках исполнения поручений главы государства в рамках послания народу Казахстана. Целью проекта является приведение норм действующего законодательства в соответствие с требованиями современности, запросами современного общества в рамках реализации политических реформ, инициированных президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.
 
Проект закона предусматривает внесение изменений и дополнений в кодексы и законы РК.
 
Основными задачами законопроекта является имплементация нововведений в Конституцию в действующие законодательные акты, а также реализация новых инициатив президента РК, направленных на демократизацию государственного аппарата и политических институтов.
 
Напомним, сегодня на заседании палаты депутатами был рассмотрен ряд законопроектов, нацеленных на обеспечение реализации поручений главы государства. В частности, были приняты проекты конституционных законов "О Конституционном суде Республики Казахстан", "О прокуратуре", "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан", "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации Послания главы государства от 16 марта 2022 года".
 

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