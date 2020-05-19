Срок временного ввоза автомобилей в ЕАЭС продлен до 30 сентября

Москва. 18 мая. Kazakhstan Today - Совет Евразийской экономической комиссии до 30 сентября этого года продлил для физических лиц сроки временного нахождения автомобилей и других транспортных средств на таможенной территории Евразийского экономического союза, передает Kazakhstan Today.

Таким образом, граждане, которые временно ввезли автомобили и другую технику, до 30 сентября освобождены от обязанности их обратного вывоза из ЕАЭС и, соответственно, они не попадут под административные меры и уплату таможенных платежей, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

Решение также касается граждан, которые приехали из Калининградской области на своих автомобилях, "растаможенных в льготном порядке", и не могли вернуться домой.

Также Совет приостановил до 30 сентября течение 18-месячного срока, когда возможен льготный беспошлинный ввоз в Союз личного имущества иностранными гражданами, получившими статус лица, переселившегося на постоянное место жительства в ЕАЭС, беженца, вынужденного переселенца.

Решение распространяется на случаи, которые возникли или возникнут с 1 марта по 30 сентября нынешнего года.

Принятие решения вызвано невозможностью граждан реализовать свои права и исполнить обязанности в связи с принятыми в ЕАЭС мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией", - пояснили в ЕЭК.

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