56 тысяч обращений с начала агитации: с какими проблемами обращаются в Nur Otan

Талдыкорган. 29 декабря. Kazakhstan Today - Республиканский предвыборный штаб Nur Otan продолжает встречи с населением в регионах. Сегодня представители правящей партии прибыли в Алматинскую область, передает Kazakhstan Today.

Так, на встрече с коллективом предприятия по производству электротехнической продукции "Инфраэнерго" были обсуждены основные приоритеты региональной предвыборной программы партии.

В ближайшие 5 лет Nur Otan планирует создать в регионе более 134 тысяч рабочих мест, решить проблему трехсменного обучения за счёт строительства 80 новых школ, обеспечить качественной питьевой водой 190 тысяч жителей из 120 сёл, построить 72 объекта здравоохранения, а также более 120 тысяч квартир и многое другое", - сообщает пресс-служба партии.

В этот же день члены предвыборного штаба встретились с представителями СМИ, кандастар-соотечественниками, молодёжью и другими.

В ходе поездки в Алматинскую область первый зампред партии Nur Otan Бауыржан Байбек также провел личный прием граждан.

Так, Назерке Абдыхалыкова обратилась по вопросу строительства поликлиники в Райымбекском районе, многодетная мама Загира Алимходжаева из села Шонжы попросила увеличить количество строящегося арендного жилья, Амангелды Шарипкулов передал просьбу жителей села Айтей решить проблему с электроснабжением и др. Данные вопросы будут решены в рамках предвыборных обещаний нуротановцев.

Как сказал Елбасы, лидер нашей партии Нурсултан Назарбаев, постоянный диалог с гражданами - главный источник неиссякаемой народной поддержки Nur Otan. С начала агитационного периода в наши общественные приемные поступило более 56 тысяч обращений, в том числе порядка 20 тысяч предложений и наказов от избирателей. Кандидатами и доверенными лицами проведено 7,3 тысячи приемов. Все обращения и наказы будут взяты на особый партийный контроль", - отметил руководитель Республиканского предвыборного штаба партии.

По информации пресс-службы, наиболее актуальные вопросы, которые волнуют сегодня граждан: социальное обеспечение - 22%, ЖКХ - 17%, выделение жилья и земельных участков - 12%, трудоустройство и трудовые споры - 8%, здравоохранение - 6%, образование - 5%.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства