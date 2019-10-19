Наньнин. 18 октября. Kazakhstan Today - В китайском Наньнине проходит 7-й форум сотрудничества "Китай - Центральная Азия", передает корреспондент агентства.

По словам одного из участников форума, известного ученого, заведующего центром по изучению Китая Фонда Первого Президента РК - Елбасы Руслана Изимова, это мероприятие стало эффективной площадкой сотрудничества стран Центральной Азии и Китая.

Это уже устоявшаяся эффективная платформа сотрудничества стран Центральной Азии и Китая. Уже в этом году седьмой раз проводится форум "Китай - Центральная Азия", и мне кажется, что это одна из уникальных возможностей... одна из площадок, где мы имеем возможность обсудить с нашими коллегами из Китая и других стран Центральной Азии актуальные вопросы взаимодействия в сфере экономики, политики, безопасности. В этом году организаторы включили несколько новых направлений, в том числе и сотрудничество... в сфере применения спутниковых систем навигации "Бэйдоу". Для нас это действительно перспективная сфера, где думаем, мы можем найти точки соприкосновения", - сказал Изимов.

Востоковед пояснил, что система "Бэйдоу" аналогична другим навигационным системам, но "охватывает больше сфер, она дает более точную картину, вплоть до мельчайших деталей, и сейчас как раз-таки рассматривается возможность применять эту систему в Центральной Азии".

Наши китайские партнеры ищут соответствующие с нашей стороны структуры, чтобы взаимодействовать в этой сфере", - сказал Изимов.

Он также прокомментировал текущие взаимоотношения Казахстана и Китая.

Что касается казахстанско-китайских отношений, недавно мы были свидетелями государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Это визит оказался очень насыщенным, было подписано больше 10 соглашений двусторонних. Еще раз на высшем уровне была подтверждена преемственность внешней политики Казахстана по отношению к Китаю", - отметил ученый и добавил, что Китай для Казахстана - это дружественная страна, стратегический партнер и экономический торговый партнер номер один.

По итогам прошлого года товарооборот снова выходит на докризисный уровень. То есть до 2007 года у нас был товарооборот $13 млрд. По итогам 2018 года мы достигли уровня $11,7 млрд, то есть мы почти приближаемся. Сейчас, в этом году, мы наблюдаем также динамику роста объемов товарооборота, то есть это для нас стратегически важный партнер, с которым мы реализуем проекты не только в энергетической сфере, торговой, но и в таких наукоемких отраслях, как инфраструктурное строительство, транзитные, логистические центры. Как вы знаете, мы сейчас строим 51 (совместное) предприятие на территории Казахстана, больше 10 уже сданы в эксплуатацию, еще около 15 находятся на стадии реализации. То есть развитие идет по всем направлениям жизнедеятельности", - добавил Изимов.

В своем докладе на форуме ученый отметил, что на долю Китая приходится 15,7% товарооборота Казахстана. Китай вложил в совместные проекты в Казахстане порядка $20 млрд и на данный момент занимает 4-е место по объему прямых иностранных инвестиций.

За последние годы отмечается заметный рост товарооборота всех стран Центральной Азии с Китаем. Однако принятых решений оказывается недостаточно. И для дальнейшего развития экономики государств региона важно искать и применять новые драйверы роста. В этом плане перед странами Центральной Азии стоит задача развития транзитного потенциала и увеличения транспортной составляющей национальных экономик. Ее практическому решению будет сопособствовать привлечение современных технологий и иностранных инвестиций в транспортную инфраструктуру, формирование новых перспективных транспортных коридоров. Именно в этих областях появляются новые возможности для расширения сотрудничества", - подчеркнул эксперт.

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