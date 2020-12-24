7 тысяч квартир нуждающимся гражданам пообещал Nur Otan в Атырау

Атырау. 23 декабря. Kazakhstan Today - Nur Otan продолжает встречи с населением в регионах. Сегодня члены Республиканского предвыборного штаба партии посетили Атыраускую область, передает Kazakhstan Today.

Так, в ходе встречи с работниками Атырауского нефтеперерабатывающего завода были обсуждены вопросы экологии, занятости, обновления социальной инфраструктуры и многое другое.

В ближайшие 5 лет партия обещает создать в регионе не менее 100 тысяч рабочих мест, построить 10 новых объектов здравоохранения, 11 школ и 56 детских садов. Также планируется строительство порядка 3,5 млн квадратных метров жилья с предоставлением 7 тыс. квартир нуждающимся гражданам.

Еще один важный для жителей области вопрос - это экология. Здесь Nur Otan ставит задачу модернизировать ряд крупных промышленных предприятий для снижения объема загрязняющих выбросов на 12%.

Следом члены предвыборного штаба встретились с представителями общественных организаций, паралимпийцами и другими активными гражданами с особыми потребностями.

Как вы знаете, по поручению Елбасы, лидера партии Нурсултана Назарбаева с 2014 года Nur Otan реализует проект "Кедергісіз келешек - Будущее без барьеров". Благодаря проекту по стране трудоустроено порядка 40 тысяч граждан с особыми потребностями, адаптировано более 24 тысяч объектов, а также открыто 57 кабинетов поддержки инклюзии в общеобразовательных школах. В ближайшие 5 лет будет продолжена адаптация еще 22 тысяч объектов социальной инфраструктуры для людей с особыми потребностями", - отметил руководитель Республиканского предвыборного штаба Бауыржан Байбек.

Также, по его словам, продолжится работа по трудоустройству людей с особыми потребностями, формированию в обществе духа солидарности. Планируется открытие центров по вопросам трудоустройства, оказания психологической и правовой помощи. Для работодателей, не выполняющих квоту по трудоустройству, будут введены компенсационные выплаты с направлением на создание рабочих мест для людей с особенными потребностями.

Всем гражданам с первой группой инвалидности, нуждающимся в постоянном уходе и не пользующимся услугами личного помощника, будет предоставляться дополнительное социальное пособие. При этом к 2025 году нуждающиеся граждане с инвалидностью будут обеспечены на 100% техническими средствами и услугами реабилитации.

Реализуя принцип "Равные возможности - всем детям", наша партия обеспечит внедрение инклюзивного образования во всех колледжах и вузах, а также в 70% школ и дошкольных организаций. Будет увеличено количество реабилитационных центров и внедрён госзаказ по психолого-педагогической и коррекционной поддержке детей с особыми потребностями. Потерявшие кормильца дети будут одновременно получать 2 пособия - по инвалидности и по потере кормильца", - добавил он.

В планах правящей партии также расширить фонды библиотек для незрячих и слабовидящих, в том числе на государственном языке, обеспечить доступность специальных программ для онлайн-перевода в язык жестов.

В этот же день нуротановцы провели еще ряд встреч, в том числе с водителями автобусного парка Atyrau-Avtopark, где в неформальной атмосфере пообщались на актуальные темы. Представители предвыборного штаба также рассказали об инициативах Nur Otan по улучшению качества жизни в городе и регионе.

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