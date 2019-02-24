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Мажилис одобрил поправки по вопросам транспорта

30.01.2019, 20:34 18598
Астана. 30 января. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина депутаты в первом чтении одобрили поправки по вопросам транспорта, передает Kazakhstan Today. 
 
Обсуждение вызвали особенности проезда крупногабаритных и тяжеловесных машин по автомобильным дорогам, когда груз превышает весовые и габаритные параметры, сообщили в пресс-службе мажилиса. 
 
Подчеркнув важность данного вопроса для отечественной автодорожной отрасли, Нурлан Нигматулин отметил, что ежегодно тратятся миллиарды тенге на строительство и реконструкцию автодорог, для этого занимаются деньги у международных банков. В то время как всем, кто вносит плату, с легкостью выдаются разрешения на проезд тяжеловесных машин по дорогам. 
 
"И потом удивляемся: почему в Европе дороги сохраняются, а у нас так быстро разбиваются?" - сказал Нурлан Нигматулин. 
 
При этом председатель мажилиса напомнил, что директивой Евросоюза еще в 1996 году установлено правило, согласно которому получить специальное разрешение на перевозку тяжеловесного груза можно только в том случае, если этот груз невозможно разделить на части и перевозить разными машинами или прицепами. И такие правила действуют не только в странах Европы, но и в России, и в Кыргызстане. 
 

Поэтому поправку депутатов о том, чтобы выдавать специальные разрешения только на неделимые тяжеловесные грузы, на мой взгляд, нужно поддержать и принять. От плохих дорог несут убытки сами перевозчики и, в конечном итоге, это вопрос безопасности дорожного движения", - резюмировал Нурлан Нигматулин. 

 
Кроме того, вопросы у депутатов вызвала и норма о том, что основанием для остановки автотранспортного средства по требованию должностных лиц уполномоченного органа является его принадлежность к иностранному государству. 
 
Как отметил Нурлан Нигматулин, ежедневно границу нашей страны пересекают порядка 6 тысяч иностранных автомобилей. Только в прошлом году из-за границы к нам прибыло более 2 миллионов автомобилей. И если руководствоваться предлагаемой в законопроекте редакцией, то на практике будут останавливать всех, кто имеет иностранные номера. 
 

И в этом есть коррупциогенные риски. Поэтому в законе нужно четко указывать, что основанием для остановки является проверка требований о запрете перевозки грузов или коммерческих пассажиров из одного населённого пункта Казахстана в другой", - считает председатель мажилиса. 

 
Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на необходимости доработки до второго чтения данной нормы с ясным изложением всех оснований остановок транспорта, не допускающим двоякого толкования. 
 
В целом законопроект направлен на создание благоприятных условий для развития услуг по перевозке пассажиров и багажа, оптимизацию контрольных функций на транспорте. 
 
Проект закона предусматривает также приведение национального законодательства в соответствие с требованиями международных договоров по вопросам морского, железнодорожного и автомобильного транспорта. И, кроме того, регулируется деятельность мобильных приложений заказа такси. 
 

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