Сагинтаев назвал устранение препятствий одним из главных приоритетов для ЕАЭС

Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев в рамках заседания Евразийского межправительственного подвел итоги деятельности ЕАЭС за прошлый год и обозначил приоритеты работы на следующий год, передает Kazakhstan Today.

Проведение нашего заседания и форума по цифровизации в Алматы становится уже хорошей традицией. Уверен, что форум с участием ведущих представителей международных и научных экспертных кругов, а также бизнес- и IT-сообщества, будет активно содействовать развитию цифровизации на пространстве нашего союза", - сказал Сагинтаев.

Он отметил, что стремление наших стран ЕАЭС унифицировать условия внешней взаимной торговли на принципах взаимовыгоды и уважения было абсолютно правильным, позволило странам преодолеть сложные для экономики годы и добиться ее роста.

По итогам 2018 года, общими усилиями мы наработали солидный портфель активов, который будем развивать и в дальнейшем. Активно прорабатывалась реализация цифровой повестки и ЕАЭС. На постоянной основе идет актуализация согласованного перечня барьеров. По итогам прошлого года устранено 17", - сказал глава правительства.

Он напомнил, что на предыдущем заседании высшего совета главами государств были утверждены программа формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также принята декларация о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. Также был принят технический регламент безопасности алкогольной продукции, работа над которым велась на протяжении 9 лет. Практически завершена работа над соглашениями о принципах налоговой политики в области акцизов на алкоголь и табак.

Важные задачи стоят у нас и на 2019 год. Мы предполагаем активно продолжить работу по устранению препятствий. Это один из наших главных приоритетов, который напрямую влияет на привлечение и ведение бизнеса в странах ЕАЭС. Также следует начать формирование новой дорожной карты по устранению препятствий на последующие 2 года. Необходимо продолжить отбор новых цифровых проектов, а также реализацию уже одобренных инициатив. Мы рассчитываем до конца текущего года получить конкретные результаты работы в этой сфере. Предлагаем акцентировать внимание правительств стран ЕАЭС и ЕЭК на завершении переговорного процесса по формированию зоны свободной торговли с Сингапуром и Сербией, а также активизировать торговые переговоры с Израилем и Египтом. Создание благоприятных условий доступа на эти рынки будет значительно способствовать реализации экспортного потенциала всех государств ЕАЭС", - подчеркнул Сагинтаев.

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