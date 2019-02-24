США пытаются увести страны Центральной Азии от военных закупок из России

Вашингтон. 6 февраля. Kazakhstan Today - Соединенные Штаты Америки стремятся к тому, чтобы страны Центральной Азии отказывались от военных закупок из России и переключались на контракты с США, заявил глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел, передает Kazakhstan Today.

Мы стремимся увести страны Центральной Азии в сторону от военных закупок из России, однако более высокие цены на американские системы будут и дальше представлять проблему для таких стран, как Казахстан", - отметил генерал в письменном вступительном слове к слушаниям в комитете по делам вооруженных сил сената Конгресса США.

Узбекистан выразил интерес в диверсификации своих военных поставок и предоставил список американских систем и оборудования, в покупке которых они заинтересованы. Такая заинтересованность представляет уникальную возможность увести Узбекистан в сторону от военных закупок из России и углубить наши отношения", - добавил Вотел.

Мы продолжаем выстраивать отношения в военной сфере с Таджикистаном, несмотря на то, что Москва усиливает свое влияние и наращивает военное присутствие на базе в окрестностях столицы страны", - цитирует генерала ТАСС .

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