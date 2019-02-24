Назарбаев подписал закон о ратификации протокола о внесении изменения в договор о ЕАЭС

Астана. 8 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года", передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст закона публикуется в печати.

Протокол был подписан главами государств-членов Евразийского экономического союза 15 марта 2018 года в городе Москве. Целью Протокола является внесение изменения в пункт 2 статьи 10 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части установления возможности вхождения в состав Высшего совета не только главы государства-члена, но и главы правительства государства-члена, наделенного в соответствии с законодательством своего государства полномочиями принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию Высшего совета.

Необходимость внесения изменения в Договор о ЕАЭС обусловлена конституционными изменениями в Республике Армения, в соответствии с которыми с апреля 2018 года Армения полностью перешла на парламентскую форму правления, предусматривающую передачу основных полномочий президента Армении в сфере внешней политики правительству и премьер-министру Армении.

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