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Астана. 4 марта. Kazakhstan Today - Между Казахстаном и Кувейтом предложили открыть прямое авиасообщение, передает Kazakhstan Today.

В Абу-Даби в рамках участия в 46-й сессии СМИД Организации исламского сотрудничества (ОИС) прошли переговоры министра иностранных дел РК Бейбута Атамкулова с главами МИД Кувейта, Саудовской Аравии, ОАЭ, Иордании и Индонезии, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Первый заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Государства Кувейт шейх Сабах аль-Халед Ас-Сабах выразил признательность Казахстану за усилия в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН, а также поблагодарил за высокий уровень сотрудничества и координации между двумя государствами на площадке этой международной организации.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, интенсификацию торгово-экономических и инвестиционных связей. Кувейтская сторона предложила открыть прямое авиасообщение между Казахстаном и Кувейтом, что будет способствовать развитию туризма и придаст позитивный импульс экономическим, гуманитарным и культурным связям между двумя странами", - отметили в пресс-службе.

На встрече с государственным министром по иностранным делам Королевства Саудовская Аравия Адель аль-Джубейром были также затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами, которые не соответствуют имеющемуся потенциалу.

Казахстан высоко оценил и выразил полную поддержку предложению саудовской стороны о создании казахстанско-саудовского Координационного совета, что является подтверждением готовности Королевства к активному развитию экономического диалога с нашей страной.

Как отметил глава МИД РК, наша страна рассматривает Саудовскую Аравию как важного партнера в международных и региональных политических и экономических процессах. Позиции наших стран по международным вопросам во многом схожи, продолжается взаимовыгодное сотрудничество в рамках ООН, ОИС и других международных организаций.

Переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заид Аль Нахаяном прошли в дружественной обстановке. Как отметили стороны, успешное и показательное взаимодействие Казахстана с ОАЭ является результатом доверительных отношений между главами двух государств - Нурсултаном Назарбаевым и шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.

Собеседники обсудили график предстоящих двусторонних визитов на высоком и высшем уровне, перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе проекты с привлечением капитала из ОАЭ, реализуемые в настоящее время в Казахстане. Была достигнута договоренность о дальнейшем расширении спектра торгово-экономического взаимодействия.

По данным МИД РК, Эмираты занимают первое место среди арабских стран Залива по товарообороту с Казахстаном, объемы которого за 2018 год достигли $486,9 млн. За первые шесть месяцев прошлого года объем инвестиций из ОАЭ в РК составил $257,9 млн.

Атамкулов отметил, что Казахстан и Эмираты имеют хорошие перспективы для развития взаимовыгодного сотрудничества в космической сфере и изучения космического пространства в мирных целях. В этом году ОАЭ готовятся отправить с казахстанского космодрома Байконур на Международную космическую станцию (МКС) своего космонавта.

С министром иностранных дел и экспатриантов Иорданского Хашимитскго Королевства Айманом ас-Сафади были обсуждены вопросы усиления торгово-экономического сотрудничества. Несмотря на налаженный политический диалог между Казахстаном и Иорданией, объем двусторонней торговли по объективным причинам не отвечает динамике сотрудничества. Была подчеркнута необходимость разработки Дорожной карты сотрудничества.

Министр иностранных дел Казахстана отметил, что наша страна поддерживает все международные усилия, направленные на решение сирийского кризиса. При этом подчеркнул особую роль Иордании и вклад в урегулирование конфликта в Сирии.

В ходе переговоров с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди были обсуждены вопросы как двустороннего, так и многостороннего формата. Глава внешнеполитического ведомства Казахстана поздравил индонезийскую сторону с избранием на пост непостоянного члена Совета безопасности ООН на 2019-2020 годы и выразил надежду на укрепление сотрудничества между РК и РИ по линии ООН в целях обеспечения международного мира и безопасности.

Был отмечен рост объемов двустороннего товарооборота, при этом подчеркнута необходимость активизации транспортно-логистического взаимодействия. В данном контексте Атамкулов ознакомил собеседницу с возможностями казахстанского терминала в китайском порту Ляньюньган, который рассматривается в качестве морских ворот Казахстана в страны АСЕАН.

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