Казахстан ратифицировал три соглашения с Иорданией

Астана. 5 марта. Kazakhstan Today - Глава государства подписал три закона о ратификации соглашений и Иорданией, передает Kazakhstan Today.

Подписаны законы Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Иорданским Хашимитским Королевством о взаимной правовой помощи по уголовным делам", "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Иорданским Хашимитским Королевством о выдаче лиц" и "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Иорданским Хашимитским Королевством о передаче осужденных лиц", сообщает пресс-служба Акорды.

Тексты законов публикуются в печати.

Соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам направлено на оказание договаривающимися государствами помощи в проведении расследований, уголовного преследования и судебного разбирательства по уголовным делам. Документ регламентирует проведение следственных действий, необходимых для доказывания вины подозреваемых и обвиняемых. Определены условия и порядок оказания правовой помощи и основания отказа.

Соглашение о выдаче лиц определяет условия выдачи договаривающимися государствами лиц, находящихся на их территории, которые разыскиваются в целях уголовного преследования или приведения приговора суда в исполнение на территории запрашивающей стороны.

Двустороннее Соглашение о передаче осужденных лиц устанавливает, что передача может быть осуществлена при условии письменного согласия осужденного лица или его законного представителя и согласии обеих сторон на передачу. Стороны вправе в соответствии со своим национальным законодательством осуществить помилование, амнистию или смягчение наказания в отношении переданного осужденного лица.

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