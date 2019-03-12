Казахстан и Россия обсудили противодействие группировке ДАИШ

Астана. 11 марта. Kazakhstan Today - Казахстан и Россия провели третий раунд консультаций по вопросам противодействия терроризму. В частности, стороны обсудили борьбу с группировкой ДАИШ. Об этом сегодня на брифинге в МИД Казахстана сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров, передает корреспондент агентства.

Как уточнил Смадияров, консультации состоялись сегодня в Алматы на уровне заместителей министров иностранных дел РК, курирующих международное сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.

Заместитель главы МИД РК Ержан Ашикбаев и заместитель министра иностранных дел по вопросам противодействия терроризму РФ Олег Сыромолотов рассмотрели вопросы противодействию террористической группировке ДАИШ и другим международным террористическим организациям", - проинформировал представитель МИДа.

Кроме того, по его словам, Ашикбаев обсудил с Сыромолотовым сотрудничество между Казахстаном и Россией в сфере контртерроризма, антинаркотического взаимодействия, а также по проблематике радикализации.

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