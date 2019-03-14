Мажилисмен предложил ввести полный запрет на вывоз дизтоплива из Казахстана

Астана. 13 марта. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании мажилиса парламента депутат палаты от имени фракции "Народные коммунисты" озвучил депутатский запрос, в котором предложил правительству уменьшить размер акцизов, а также ввести полный запрет на вывоз дизельного топлива за рубеж, передает Kazakhstan Today.

Мажилисмен Айкын Конуров напомнил, что по инициативе Министерства энергетики в августе 2018 года произошло дерегулирование цен на летнее дизтопливо. Стоимость на этот вид социально-значимого топлива была отпущена в свободное плавание. Основной причиной для такого шага правительства стала разница в ценах с соседними государствами где его стоимость выше на 25- 40%, чем в Казахстане, что приводило к вывозу "дизеля" в страны ЕАЭС.

По официальным данным, в 2018 году Казахстан закончил модернизацию трех нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и теперь полностью обеспечивает себя нефтепродуктами класса К4, К5. Обеспеченность внутреннего рынка в 2018 году составила: по бензину всех марок - 93,2%, по дизтопливу - 91,1%, по авиакеросину - 62%. Существенно сократилась зависимость поставки нефтепродуктов из России. Представителем Министерства энергетики заявлено о снижении импорта дизтоплива до 40 тыс. тонн, авиационного керосина до 0.

Несомненно, проведена большая работа по насыщению рынка моторного топлива отечественной продукцией и сегодня можно говорить о почти полном закрытии потребности. В то же время фракция "Народные коммунисты" отмечает, что если с увеличением производства топлива и различными мерами по защите внутреннего рынка за 2018 год цены на бензин АИ 95/96 и АИ 92 сократились до 5%, то цены на летнее дизельное топливо поднялись на 21,9%, на зимний дизель на 26,2%. Как правило, большая часть перевозок грузов и пассажиров производится транспортом на дизельном топливе, это сразу же сказалось на росте стоимости услуг и в 2018 году тарифы на перевозки всеми видами транспорта выросли сразу на 31,8%. Фракция "Народные коммунисты", учитывая негативное воздействие стоимости дизельного топлива на конечные цены для казахстанцев и развитие реального сектора экономики, считает, что в снижении цен на "дизель" нуждается более широкий круг потребителей и предлагает правительству уменьшить размер акцизов, а также ввести полный запрет на вывоз дизельного топлива за рубеж", - сказал Конуров.

Под запросом поставили свои подписи члены фракции "Народные коммунисты" Ж. Ахметбеков, Г. Баймаханова, М. Магеррамов, В. Косарев, И. Смирнова и Т. Сыздыков.

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