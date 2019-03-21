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В Астане началось совместное заседание палат парламента

20.03.2019, 12:00 5995

Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - В Астане началось совместное заседание палат парламента, передает корреспондент агентства.

В ходе заседания Касым-Жомарт Токаев принесет присягу народу и вступит в должность президента Казахстана. Заседание открыл спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

Нурсултан Назарбаев накануне выступил с обращением, в котором заявил о сложении с себя полномочий главы государства с 20 марта.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

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