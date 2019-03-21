Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - В Астане началось совместное заседание палат парламента, передает корреспондент агентства.



В ходе заседания Касым-Жомарт Токаев принесет присягу народу и вступит в должность президента Казахстана. Заседание открыл спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.



Нурсултан Назарбаев накануне выступил с обращением, в котором заявил о сложении с себя полномочий главы государства с 20 марта.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства