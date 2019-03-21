Астану переименуют в Нурсултан

"Считаю необходимым увековечить имя первого президента РК Нурсултана Назарбаева следующим образом. Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан", - сказал Токаев.
При этом он напомнил, что предложение о переименовании столицы ранее уже высказывалось парламентариями.
Далее предлагаю воздвигнуть монумент в честь первого президента Республики Казахстана в столице нашего государства", - сказал новый президент Казахстана.
Кроме того, он предложил назвать именем Елбасы улицы во всех областных центрах.
Считаю необходимым назвать центральные улицы всех областных городов именем Нурсултана Абишевича Назарбаева", - сказал Токаев.
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