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Астану переименуют в Нурсултан

20.03.2019, 12:38 10963
Астану переименуют в Нурсултан
Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - Астану переименуют в Нурсултан. Об этом сегодня после церемонии принесения присяги народу заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства.
 
"Считаю необходимым увековечить имя первого президента РК Нурсултана Назарбаева следующим образом. Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан", - сказал Токаев. 
 
При этом он напомнил, что предложение о переименовании столицы ранее уже высказывалось парламентариями.
 

Далее предлагаю воздвигнуть монумент в честь первого президента Республики Казахстана в столице нашего государства", - сказал новый президент Казахстана. 

 
Кроме того, он предложил назвать именем Елбасы улицы во всех областных центрах.
 

Считаю необходимым назвать центральные улицы всех областных городов именем Нурсултана Абишевича Назарбаева", - сказал Токаев. 

 

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