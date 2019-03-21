Опубликован полный текст выступления Токаева на совместном заседании парламента

Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - Аккорда опубликовала полный текст первого выступления Касым-Жомарта Токаева в должности президента Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Напомним, Токаев сегодня на совместном заседании палат парламента принес присягу народу и вступил в должность главы государства.

"Нурсултан Абишевич Назарбаев уже вошел в мировую историю как выдающийся реформатор. Он сумел трансформировать Казахстан в современное, передовое государство, вошедшее в группу 50 наиболее конкурентоспособных стран мира. Его экономические и политические реформы стали символом мудрой государственной политики. Поэтому зарубежные эксперты дали название реформам Елбасы "Казахстанский путь" или "Казахстанская модель", - сказал в своей речи первый президент.

Он предложил увековечить имя Нурсултана Назарбаева. В частности, Токаев предложил дать Астане новое имя - Нурсултан. Воздвигнуть в столице монумент в честь Первого Президента Республики Казахстан. Назвать центральные улицы всех областных городов именем Назарбаева.

Также он наградил Елбасы высшими званиями государства - Халык кахарманы и Енбек Ері и предоставить Назарбаеву статус почетного сенатора.

"Все портреты и фотографии с изображением Первого Президента, Елбасы останутся в качестве непременного атрибута публичных помещений, кабинетов госслужащих, зданий учебных заведений. Вся жизнедеятельность Елбасы будет обеспечиваться в соответствии с законом о Первом Президенте - Лидере Нации и другими законодательными актами. За Елбасы сохраняется вся служебная инфраструктура", - сообщил Токаев.

Он также напомнил, что, согласно принятым парламентом законам, Нурсултан Назарбаев остается единственным и пожизненным в нашей стране Елбасы (Отцом народа). Он также является председателем Совета безопасности, председателем партии Nur Otan, председателем Ассамблеи Народа, членом Конституционного совета.

"Авторитетное мнение Елбасы будет иметь особое, можно сказать, приоритетное значение при разработке и принятии решений стратегического характера", - подчеркнул новый глава государства.

Таким образом, мы осуществляем передачу власти в спокойной, неконфликтной ситуации, что является мощным фактором обеспечения внутренней стабильности и укрепления международного авторитета Казахстана. В этом еще одно проявление высокой политической культуры нашего народа, его исключительной мудрости. Это также хороший пример для будущих поколений. Добровольно сложив с себя полномочия президента, Нурсултан Абишевич Назарбаев вновь показал всему миру свою государственную мудрость как великий политик, приверженный демократическим ценностям. Именно в этом качестве он вошел в отечественную и мировую историю. В этот важный момент развития нашего государства все общество должно сплотиться вокруг идеи дальнейшего строительства процветающего, демократического, справедливого Казахстана", - подчеркнул Токаев.

Полный текст выступления можно посмотреть здесь

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