Дарига Назарбаева избрана председателем сената парламента Казахстана

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Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - В сенате парламента Казахстана состоялось тайное голосование, по результатам которого на должность председателя палаты избрана Дарига Назарбаева, передает Kazakhstan Today.

Депутаты сената проголосовали за предложенную президентом страны Касым-Жомартом Токаевым кандидатуру Дариги Назарбаевой. До сегодняшнего дня Дарига Назарбаева занимала должность председателя комитета сената по международным делам, обороне и безопасности.

Д. Назарбаева высказала признательность президенту и сенаторам за оказанное ей высокое доверие.





Я глубоко осознаю роль парламента в политической и общественной жизни страны, особенно в этот переломный момент нашей истории. Нашим Елбасы поставлены масштабные задачи по модернизации общества, усилению социальной поддержки и защиты социально уязвимых слоев. Стратегия развития страны, законодательное обеспечение поставленных задач в первую очередь направлены на улучшение жизни людей, укрепление и процветание нашего государства", - сказала Д. Назарбаева.

Президент пожелал Д. Назарбаевой успехов на посту руководителя верхней палаты парламента и поблагодарил сенаторов за многолетнюю плодотворную совместную работу. К. Токаев высказал уверенность в том, что в предстоящий период депутатский корпус продолжит неустанную работу по реализации стратегических программ Елбасы.

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