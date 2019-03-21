Член Общественного совета Алматы прокомментировал смену президента Казахстана

Алматы. 20 марта. Kazakhstan Today - Член Общественного совета Алматы Казыбек Шайх прокомментировал смену президента Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Страна испытала шок. Все было как всегда, когда появились сообщения по поводу обращения президента. Все ожидали поздравления с праздником Наурыз. И вот 19.03.19 года в 19.00 бах!!! Страна в шоке… кто-то звонит близким… кто-то ничего не видящим в реальности взглядом листает страницы новостей… кто-то пишет заплетающимися от возбуждения пальцами сообщения в социальные сети и мессенджеры... По улице и в зданиях слышится: "Да ты разыгрываешь…", "Это правда или нет?", "Не может быть…", "Что теперь нас ждет?" Все движения на улице видятся словно в замедленном кадре исторического фильма… о нас самих. Президент передал полномочия президента… Это неожиданно… и действительно, что нас ждет завтра?"- написал Казыбек Шайх на своей странице в Фейсбуке .

Он предложил вспомнить главные достижения Нурсултана Назарбаева на посту президента Казахстана.

Главное, по моему мнению, достижение Назарбаева - мы получили целостный Казахстан. Молодежь может этого не знать, а те, кто постарше, не помнить, но при КазССР правительству Казахстана подчинялось лишь ограниченное количество регионов. Большая часть стратегически важных регионов имело так называемое "прямое подчинение Москве". При политике Назарбаева из республики "недогосударства" Казахстан стал полноценным государством со всеми институтами государства. Второе. Умом, твердостью и гибкостью президент сумел достичь совершенно, казалось бы, не сочетающихся результатов: сохранить целостность территории и выделенную самостоятельность Казахстана непрерывно инициируя интеграционные проекты стран бывшего СССР; стремился сохранить специфичность модели развития Казахстана и одновременно интегрировал Казахстан практически во все международные проекты и институты, получив при этом признание Казахстана во всем мире; поднять статус казахов до титульной нации непрерывно поднимая и укрепляя статус народов, проживающих в Казахстане, что привело к стабильности и межнациональному согласию; придать особый государственный статус казахскому языку, требуя от всех знания и уважения к русскому языку; развивать Казахстан на основе Стратегий (2030, 2050) и при этом непрерывно импровизировать, гибко адаптируясь под тренды времени; построил мирные отношения со всеми соседями за счет миролюбивой политики и при этом создал одну из самых боеспособных армий в Центральной Азии", - перечислил он.

По мнению Шайха, "Назарбаев - это, без сомнения, лучший и, главное, своевременный политик зари независимости Казахстана. Он, несомненно, человек - личность величиной с целую эпоху".

Эксперт также задался вопросом, что ждет казахстанцев после смены президента.

Итак, я почти свыкся с реальностью, в которой Назарбаев не президент. Но что нас ждет? Хватит ли у общества Казахстана мудрости удержать Казахстан в стабильности? Сможет ли общество распознать популистов, которые начнут бороться за власть, чтобы разрушить наработанное. Остановить их, не дав набрать силу. Или шок перерастет в слепоту и желание пойти за тем, кто пообещает многое, хотя в реальности не сможет ничего, кроме слов и смуты. Большую роль в этом сыграют социальные сети, в которых сегодня прописались лидеры мнений. Давайте держаться друг друга, обмениваться информацией и придавать друг другу уверенность, что все будет хорошо! Президент передал эстафету", - резюмировал К. Шайх.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства