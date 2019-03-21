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Состоялся телефонный разговор Назарбаева с президентом Таджикистана

20.03.2019, 17:24 6319
Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - Сегодня состоялся телефонный разговор первого президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает Kazakhstan Today.
 
В ходе разговора глава Таджикистана отметил, что, являясь признанным политиком глобального масштаба, Нурсултан Назарбаев внес неоценимый вклад в развитие независимого Казахстана, а также в укрепление стабильности и безопасности в регионе и мире, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Эмомали Рахмон особо подчеркнул, что народ Таджикистана высоко ценит историческую роль первого президента Казахстана в продвижении казахстанско-таджикского стратегического партнерства.
 
Президент Таджикистана пожелал Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности. Собеседники договорились о продолжении регулярных контактов в будущем. 
 

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