Состоялся телефонный разговор Назарбаева с президентом Таджикистана

Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - Сегодня состоялся телефонный разговор первого президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает Kazakhstan Today.

В ходе разговора глава Таджикистана отметил, что, являясь признанным политиком глобального масштаба, Нурсултан Назарбаев внес неоценимый вклад в развитие независимого Казахстана, а также в укрепление стабильности и безопасности в регионе и мире, сообщает пресс-служба Акорды.

Эмомали Рахмон особо подчеркнул, что народ Таджикистана высоко ценит историческую роль первого президента Казахстана в продвижении казахстанско-таджикского стратегического партнерства.

Президент Таджикистана пожелал Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности. Собеседники договорились о продолжении регулярных контактов в будущем.

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