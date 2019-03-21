Путин поздравил Токаева со вступлением в должность президента Казахстана

Москва. 20 марта. Kazakhstan Today - Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Касым-Жомарту Токаеву в связи со вступлением в должность президента Республики Казахстан, сообщается на официальном портале президента РФ, передаёт Kazakhstan Today.

"В России Вас знают как опытного государственного деятеля, вносящего большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими государствами, в продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание конструктивного российско-казахстанского сотрудничества во всех областях, а также партнёрского взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня. Это, несомненно, отвечает интересам наших братских народов, идёт в русле упрочения региональной стабильности и безопасности", - говорится в телеграмме.

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