Путин поздравил Токаева со вступлением в должность президента Казахстана

"В России Вас знают как опытного государственного деятеля, вносящего большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими государствами, в продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание конструктивного российско-казахстанского сотрудничества во всех областях, а также партнёрского взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня. Это, несомненно, отвечает интересам наших братских народов, идёт в русле упрочения региональной стабильности и безопасности", - говорится в телеграмме.
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