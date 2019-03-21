Состоялся телефонный разговор Назарбаева с Медведевым

Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - Состоялся телефонный разговор Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, передает Kazakhstan Today.
"В ходе разговора глава правительства РФ отметил, что высоко ценит исторический вклад Нурсултана Назарбаева в становление казахстанско-российских отношений и развитие евразийской интеграции", - сообщила пресс-служба Акорды.
Нурсултан Назарбаев и Дмитрий Медведев договорились о продолжении регулярных контактов в будущем.
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