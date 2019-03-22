Президент Турции позвонил Назарбаеву

Астана. 21 марта. Kazakhstan Today - Сегодня состоялся телефонный разговор первого президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Kazakhstan Today.

В ходе телефонного разговора президент Турции особо отметил историческую роль Нурсултана Назарбаева в становлении и развитии независимого Казахстана. Глава Турецкой Республики подчеркнул, что братский турецкий народ высоко оценивает деятельность первого президента Казахстана в качестве великого представителя тюркского мира и политика мирового масштаба. Реджеп Тайип Эрдоган пожелал Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья и новых успехов. Собеседники обменялись поздравлениями по случаю праздника Наурыз мейрамы, сообщает пресс-служба Акорды.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

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