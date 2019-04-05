Токаев подписал закон о специальных экономических и индустриальных зонах и поправки к нему

Нур-Султан. 4 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал вновь принятый закон Республики Казахстан "О специальных экономических и индустриальных зонах", передает Kazakhstan Today.

Документ определяет правовые основы создания, функционирования и упразднения специальных экономических и индустриальных зон на территории Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.

Также главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам специальных экономических и индустриальных зон, привлечения инвестиций, развития и продвижения экспорта, а также социального обеспечения", направленный на приведение действующего законодательства в соответствие с вновь принятым законом Республики Казахстан "О специальных экономических и индустриальных зонах", а также совершенствование механизмов назначения адресной социальной помощи.

Тексты законов публикуются в печати.

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