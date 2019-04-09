Казахстан ратифицировал договор с Вьетнамом о взаимной правовой помощи по уголовным делам

Нур-Султан. 8 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о взаимной правовой помощи по уголовным делам", передает Kazakhstan Today.

Документ, подписанный 15 июня 2017 года в Ханое, направлен на укрепление взаимного сотрудничества в целях эффективной борьбы с преступностью. Договором регламентированы порядок и условия оказания правовой помощи, а также обстоятельства, исключающие возможность ее предоставления. В частности, предусмотрены следующие виды правовой помощи: вручение документов; вызов свидетеля, эксперта; получение и предоставление доказательств и показаний, в том числе посредством видеоконференции или телевизионной связи.

Также документом оговорена временная передача лиц запрашивающей стороне для оказания помощи в расследовании или даче показаний. Предусмотрено принятие мер по выявлению, замораживанию, аресту или конфискации доходов и/или орудий преступления; обмен информацией, любые иные формы помощи, соответствующие целям Договора.

Текст закона публикуется в печати.

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