Переговоры в рамках Астанинского процесса продолжатся с участием Ирана

Москва. 9 апреля. Kazakhstan Today - Переговоры по урегулированию в Сирии в рамках Астанинского процесса продолжатся с участием Ирана, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Kazakhstan Today.

При обмене мнениями по актуальным международным проблемам большое внимание, конечно же, было уделено ситуации в Сирии. Подчеркну, Россия и Турция продолжат эффективное взаимодействие в рамках трёхстороннего, с участием Ирана, астанинского формата. Сейчас, когда основные силы террористов разгромлены, важно сосредоточиться на окончательной стабилизации обстановки на земле и продвижении процесса политического урегулирования в соответствии с резолюцией 2254 Совета безопасности ООН", - сказал Путин на пресс-конференции в Кремле.

Он добавил, что стороны условились "в координации с сирийским правительством, оппозицией и ООН всячески способствовать скорейшему запуску работы Конституционного комитета".

Мы обсудили также положение дел в зоне деэскалации Идлиб и перспективы всеобъемлющего выполнения Сочинского меморандума. Рассчитываю, что совместные усилия помогут нормализовать ситуацию внутри и вокруг зоны деэскалации, а в конечном итоге приведут к нейтрализации террористического очага. При этом исходим из необходимости принципа сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии. Недопустимо разделение страны на зоны влияния", - добавил президент России.

Президент Турции также подчеркнул роль астанинского процесса, говоря об урегулировании ситуации в Сирии и, в частности, в Идлибе.

Здесь важнейшим шагом в разрешении является астанинский процесс, и как главные действующие лица этого процесса, как Российская Федерация и Турция, мы делаем всё вместе, и с иранской стороной работаем в тройственном союзе", - отметил Эрдоган.

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