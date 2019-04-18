Мажилис одобрил законодательные поправки по вопросам оказания госуслуг

Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса депутаты одобрили в первом чтении проект законодательных поправок по вопросам оказания государственных услуг, передает Kazakhstan Today.

Председатель мажилиса акцентировал внимание на важности предлагаемых поправок. Он напомнил, что Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поставил задачу довести оказание государственных услуг в электронном формате до 90% в 2020 году. Однако, как отметил спикер палаты, в этой сфере накопилось немало вопросов и нерешённых проблем. Среди них слабая работа по переводу услуг в электронный формат, отсутствие стандартов и регламентов, ненадлежащее качество исполнения услугодателями своих обязанностей и другие.

Одобренный сегодня законопроект призван решить эти проблемы. По словам Нигматулина, депутатским корпусом и правительством проделана колоссальная работа. Внесены изменения в 40 законов и 10 кодексов. В целом, это 578 поправок. Результатом этого должно стать сокращение на 100 млн документов в год количество собираемых бумаг для получения госуслуг.

Поправки позволят простому человеку дистанционно, одним кликом, получать все необходимые государственные услуги. Даже сейчас некоторые услуги, справки можно получать дистанционно. Зачастую наши сограждане идут в ЦОН, да ещё с утра пораньше, чтобы занять очередь, даже не подозревая, что могут получить заветную справку, не выходя из дома", - сказал Нурлан Нигматулин.

В связи с этим он подчеркнул важность и необходимость большой разъяснительной работы.

"Мы должны четко понимать, что отношение населения к власти формируется, прежде всего, исходя из качества получаемых государственных услуг, решающих их повседневные запросы и нужды. Поэтому государственные услуги были и остаются очень востребованными. И требуют постоянного обновления, требуют постоянного совершенствования, в том числе и на законодательном уровне", - сказал Нурлан Нигматулин.

Поправки направлены на совершенствование действующего законодательства в данной сфере, дальнейшую оптимизацию процессов оказания государственных услуг. Предусматриваются, в частности, нормы, определяющие понятие "принцип одного заявления", регулирующие порядок оказания госуслуг проактивным способом, то есть без физического присутствия услугополучателя и его привязки к месту регистрации, сообщает пресс-служба мажилиса.

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