Москва. 18 апреля. Kazakhstan Today - Первый Президент Казахстана - Лидер нации Нурсултан Назарбаев может занять высший почетный пост в ЕАЭС, передает Kazakhstan Today.

Как стало известно газете "Коммерсантъ" , Первый Президент Казахстана - Лидер нации Нурсултан Назарбаев скоро может получить еще один титул. На саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 29 мая, который будет посвящен пятилетию объединения, господин Назарбаев, вероятно, будет назначен его почетным председателем. Такое решение обсуждается в связи с тем, что именно Назарбаеву принадлежала идея создания ЕАЭС, которую затем поддержали другие страны постсоветского пространства.

По информации издания, сейчас такой должности не существует, поэтому рамки будущих полномочий Нурсултана Назарбаева еще не определены. Известно лишь, что среди прочего он сможет представлять ЕАЭС перед внешними игроками. Более подробно наполнение должности почетного председателя будет обсуждаться сначала вице-премьерами стран-участниц 29 апреля, а затем 30 апреля главами правительств. Окончательное решение будет утверждено на юбилейном заседании 29 мая.

Один из собеседников "Ъ" в структурах ЕАЭС объяснил логику готовящегося назначения так: "Нурсултан Назарбаев много сделал для евразийской интеграции и еще много способен сделать. Поэтому возникла такая идея". Другой информированный собеседник "Ъ" добавил, что "опыт и авторитет Назарбаева пригодятся для позиционирования ЕАЭС на международной арене". Подобные заявления звучали уже неоднократно - особую роль Нурсултана Назарбаева в создании ЕАЭС признают все участники объединения. Однако теперь, судя по всему, ранее неформальный статус "отца-основателя" и идеолога союза будет закреплен за экс-президентом Казахстана официально.

Именно Нурсултан Назарбаев, выступая в МГУ в 1994 году, впервые выразил идею, что бывшим частям одной страны необходимо укреплять экономическое сотрудничество для совместного развития.

Сам Бог велел доверять друг другу нам, государствам бывшего СССР, - говорил он тогда. - Мы видим, что есть силы, которые хотят развести нас до конца, ослабить всех, посеять недоверие и вражду. Но ведь народам от этого будет только плохо. Посмотрите: страны Западной Европы с многовековой государственностью идут на объединение. Они отлично понимают, что мировой рынок жестко поляризуется: Северная Америка, Япония, наконец, азиатские "молодые тигры". Мы же, республики бывшего Союза, историей и судьбой подготовлены к единому сообществу. Я давно предлагал снять все таможенные барьеры, открыть границы".

Через 20 лет, в 2014 году (а точнее, 28 апреля, то есть ровно за месяц до подписания договора об основании ЕАЭС), Нурсултан Назарбаев вновь выступил в МГУ. На этот раз он посчитал нужным отвергнуть возможные опасения в связи с интеграцией. "Сегодня, говоря о Евразийском экономическом союзе, кто-то высказывает мнения, что он станет реинкарнацией СССР. Рассуждения на этот счет далеки от реальности и беспочвенны, - отметил Назарбаев. - Почему не говорят об огромных перспективах сближения Евразийского экономического союза и Евросоюза, например, с другими союзами?"

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