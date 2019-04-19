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Творческая и научная интеллигенция Темиртау поддержала проведение досрочных выборов

18.04.2019, 15:06 7804
Караганда. 18 апреля. Kazakhstan Today - Представители творческой и научной интеллигенции Темиртау поддержали проведение досрочных выборов, передает Kazakhstan Today.
 
Внеочередные выборы президента страны поддержали участники круглого стола, который прошел в Темиртау 18 апреля. На встречу собрались более 60 человек - представители городских учреждений культуры, работники музеев, библиотек, культурно-досуговых организаций, научные сотрудники Карагандинского индустриального университета, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.
 
Участники круглого стола подчеркнули, что Темиртау - трудовая родина Первого Президента. Жители города, представители творческой и научной интеллигенции призвали всех воспользоваться своим конституционным правом гражданина Республики Казахстан и проголосовать за будущего президента страны.
 
Также участники встречи отметили, что внеочередные выборы позволят определить дальнейший путь казахстанского общества и сохранить достижения, которых страна добилась за годы независимости. Обеспечить дальнейшее экономическое процветание, демократизацию общества, политику межнационального и межконфессионального согласия. 
 
В работе круглого стола приняли участие и выступили с докладами директор Темиртауского историко-краеведческого музея Н. Скорикова, магистр исторических наук КарГИУ, заведующая кафедрой "Ассамблея народа Казахстана" Д. Жанабергенова, руководитель народного ансамбля русской песни "Берегиня" С. Гежа, руководитель отдела культурно-досуговой работы ТДК Р. Алдашева, экскурсовод Историко-культурного центра Первого Президента РК Куаныш Тыныбек.
 

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