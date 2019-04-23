Президенты Казахстана и Южной Кореи провели переговоры в расширенном составе

Нур-Султан. 22 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в расширенном составе, передает Kazakhstan Today.

В ходе переговоров глава государства отметил, что на сегодняшний день Казахстан и Республика Корея являются надежными и стратегическими партнерами.

Культурные и торговые связи двух народов процветают много веков, со времен Великого Шелкового пути. Близость истории наших народов подтверждает и тот факт, что казахский и корейский языки принадлежат к одной урало-алтайской языковой группе", - сказал президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев особо отметил вклад Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в становление и укрепление казахстанско-южнокорейских отношений.

Елбасы стоял у истоков двустороннего партнерства. Он заложил прочный фундамент дружбы и сотрудничества между нашими странами и народами", - подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев сказал, что за годы независимости Казахстана отношения двух стран вышли на качественно новый уровень взаимодействия практически по всем направлениям. Он высоко оценил деятельность Межправительственной комиссии и казахстанско-южнокорейского Делового совета.

Южная Корея является одной из десяти приоритетных для Казахстана стран с точки зрения развития торгово-инвестиционного и технологического сотрудничества. Отрадно отметить поступательный рост объемов взаимного товарооборота. По итогам прошлого года его показатели достигли рекордных $4 млрд, более чем в два раза превысив объемы 2017 года. Планомерно развивается наше сотрудничество в области инвестиций. Так, только приток прямых инвестиций из Кореи в Казахстан составил порядка $7 млрд. Южнокорейский бизнес успешно работает в пищевой, горно-обогатительной, автомобильной и других отраслях нашей экономики", - сказал президент Казахстана.

Отмечая важность вклада корейской диаспоры в укрепление культурно-гуманитарных связей двух стран, глава государства указал, что она входит в число наиболее крупных этнических групп Казахстана. Касым-Жомарт Токаев заверил, что правительством Казахстана и далее будут создаваться условия для сохранения этнокультурной самобытности корейцев, проживающих в нашей стране.

В свою очередь, президент Республики Корея, положительно оценив Стратегию развития "Казахстан-2050", подчеркнул, что среди стран Центральной Азии Республика Казахстан развивается самыми высокими темпами.

Казахстан поддерживает мирный процесс на Корейском полуострове. Пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность за вашу поддержку. Казахстан - страна, которая после добровольного отказа от ядерного оружия добилась экономического прогресса. Это является очень важным примером для Корейского полуострова", - сказал Мун Чжэ Ин.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сегодняшний визит имеет огромное значение с точки зрения дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами, и заверил, что как глава государства будет содействовать дальнейшему укреплению дружбы Казахстана и Южной Кореи.

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