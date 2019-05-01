Приверженность борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом подтвердили главы оборонных ведомств стран ШОС на встрече в Бишкеке

Бишкек. 30 апреля. Kazakhstan Today - Приверженность борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом подтвердили главы оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на очередном совещании в Бишкеке, передает Kazakhstan Today.

В рамках мероприятия ШОС президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял глав оборонных ведомств государств-членов организации. На встрече была отмечена необходимость наращивания совместных усилий для решения задач по сохранению мира и стабильности в регионе, сообщила пресс-служба Министерства обороны РК.

В ходе совещания министры обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия, укрепления сотрудничества в сфере безопасности, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

В числе приоритетных направлений были подтверждены противодействие терроризму, экстремизму и сепаратизму, сохранение мира и спокойствия в регионе, обеспечение стабильности и устойчивого развития наших стран.

Утверждён План сотрудничества министерств обороны государств-членов ШОС на 2020-2021 годы и подписан Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между государствами-членами ШОС о проведении совместных военных учений.

Под руководством глав наших государств Шанхайская организация сотрудничества развивается путем соблюдения принципов взаимного доверия, равенства, уважения, стремления к общему развитию и поддержанию "шанхайского духа", - отметил министр обороны РК генерал-майор Нурлан Ермекбаев.

В ходе выступления также было отмечено, что приоритетными направлениями взаимодействия в рамках ШОС остается борьба с тремя силами зла: терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. В этой связи отмечено значение проведенногов Российской Федерации совместного военного антитеррористического учения "Мирная миссия - 2018", в котором впервые приняли участие вооруженные силы Индии и Пакистана. Подчёркнута необходимость продолжить практику проведения данных учений.

По итогам совещания участниками дана высокая оценка работе созданной в 2018 году Экспертной рабочей группы при Совещании министров обороны, которая является эффективным консультационным механизмом. Очередное совещание состоится в 2020 году в Российской Федерации.

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