Токаев поздравил императора Японии Нарухито с восшествием на престол

Нур-Султан. 2 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму императору Японии Нарухито по случаю его восшествия на престол, передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства от имени всего народа Казахстана и от себя лично поздравил ммператора Японии Нарухито с восшествием на престол. В телеграмме отмечается, что с момента обретения независимости Первый Президент Казахстана Н.А. Назарбаев придавал особое значение развитию сотрудничества с Японией.

За короткий исторический период отношения между нашими странами достигли уровня расширенного стратегического партнерства. В качестве президента Республики Казахстан я приложу все усилия для сохранения преемственности во внешней политике, расширения взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Японией на благо наших народов. Сегодня Япония является надежным стратегическим партнером нашей страны в Азии. Уверен, что при вашей поддержке в эпоху "Рэйва" будет продолжен курс на углубление нашего всестороннего взаимодействия", - говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал императору Японии больших успехов, а дружественному японскому народу - благополучия и стабильности.

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