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Мажилис одобрил поправки в Соглашение о сотрудничестве в таможенных делах

25.09.2019, 14:09 7129
Мажилис одобрил поправки в Соглашение о сотрудничестве в таможенных делах
Нур-Султан. 25 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса парламента депутаты одобрили поправки в Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, передает Kazakhstan Today.
 
Поправки направлены на расширение и углубление сотрудничества, содействие и взаимопомощь между правительствами государств - участников СНГ, сообщили в пресс-службе мажилиса.
 
Ратификация проекта закона позволит обмениваться информацией между таможенными органами государств-участников СНГ по собственной инициативе или по запросу в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства. 
 

Расширяется сфера применения Соглашения, уполномоченные территориальные органы таможенных служб государств - участников СНГ наделяются полномочиями также обмениваться информацией", - уточнили в пресс-службе палаты.

 

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