Мажилис одобрил поправки в Соглашение о сотрудничестве в таможенных делах

Нур-Султан. 25 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса парламента депутаты одобрили поправки в Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, передает Kazakhstan Today.

Поправки направлены на расширение и углубление сотрудничества, содействие и взаимопомощь между правительствами государств - участников СНГ, сообщили в пресс-службе мажилиса.

Ратификация проекта закона позволит обмениваться информацией между таможенными органами государств-участников СНГ по собственной инициативе или по запросу в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства.

Расширяется сфера применения Соглашения , уполномоченные территориальные органы таможенных служб государств - участников СНГ наделяются полномочиями также обмениваться информацией", - уточнили в пресс-службе палаты.

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