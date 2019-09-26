Мажилис одобрил поправки в Соглашение о сотрудничестве в таможенных делах

Поправки направлены на расширение и углубление сотрудничества, содействие и взаимопомощь между правительствами государств - участников СНГ, сообщили в пресс-службе мажилиса.
Ратификация проекта закона позволит обмениваться информацией между таможенными органами государств-участников СНГ по собственной инициативе или по запросу в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства.
Расширяется сфера применения Соглашения, уполномоченные территориальные органы таможенных служб государств - участников СНГ наделяются полномочиями также обмениваться информацией", - уточнили в пресс-службе палаты.
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