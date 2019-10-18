В Казахстан доставили на хранение первую партию низкообогащенного урана

Усть-Каменогорск. 17 октября. Kazakhstan Today - Банк низкобогащенного урана МАГАТЭ в Казахстане принял на хранение первую партию материала, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, 16 октября в Усть-Каменогорске состоялась церемония доставки первой партии низкообогащенного урана (НОУ) в Банк низкообогащенного урана Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Казахстане (БНОУ).

Напомним, международный проект по созданию Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ в Казахстане успешно реализован по инициативе Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева.

В Банке НОУ МАГАТЭ будет храниться 90 метрических тонн гексафторида урана, пригодного для изготовления топлива для стандартного легководного реактора на атомных электростанциях.

Этот резерв НОУ не является радиоактивным отходом, не несёт угрозы для населения и окружающей среды и предусмотрен на случай, если государства-члены МАГАТЭ столкнутся с прекращением традиционных поставок топлива по политическим мотивам", - уточнили в пресс-службе МИДа.

Отмечается, что, благодаря инвестициям, Казахстана и МАГАТЭ на базе Ульбинского металлургического завода, имеющего многолетний опыт работы в этой области, создана необходимая инфраструктура для безопасного хранения материала.

Банк НОУ МАГАТЭ является важным вкладом Казахстана и подтверждением его лидирующей роли в сфере укрепления международной безопасности и режима ядерного нераспространения. Поставщиками материала для БНОУ МАГАТЭ являются казахстанская компания АО "НАК Казатомпром" и французская компания "Орано-Цикл", - подчеркнули в ведомстве.

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